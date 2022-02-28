Unuttu Seni Şarkı Sözleri
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Boşuna bekleyip bakma yollara
Gelmez zalim gelmeyecek unuttu seni
Yanağından düşen gözyaşlarını
Silmez silmeyecek unuttu seni
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Bir anda inandın kandın sözüne
Toz pembe göründü her şey gözüne
Gözünden düşse de bir gün gelip yüzüne
Gülmez gülmeyecek unuttu seni
***
Hasretin deryasında kaybolduğunu
Her gece ağlayıp kahrolduğunu
Sevdası uğruna mahvolduğunu
Bilmez bilmeyecek unuttu seni
***
Koparıp atamazsın candır canında
Dolaşır sevdadır aşktır kanında
Çok istersin onu bir gün, bir gün yanında
Kalmaz kalmayacak unuttu seni