Ne oldu, ah ne oldu? Yüreğime hasret doğdu Ayrılınca susuz kaldı Aşk çiçeğim evde soldu *** Eşim dostum dilsiz oldu Kara haber beni buldu Söyleseler inanmazdım Ne aradı ne de sordu *** Unuttu, unuttu, unuttu *** Yanımdayken çok severdi Gurbete gitti unuttu Söyle kimin ahı tuttu? Söyle kimin ahı tuttu? *** Bekliyorum hasta hasta Çaresizim gönlüm yasta Gözlerim kaldı yollarda Derdi bur'da, o uzakta *** Öksüz kaldım, bilmiyor mu? Hâlim nedir sormuyor mu? Feryadımı duymuyor mu? Haber saldım, gelmiyor mu? *** Unuttu, unuttu, unuttu *** Yanımdayken çok severdi Gurbete gitti unuttu Söyle kimin ahı tuttu? Söyle kimin ahı tuttu? *** Ne oldu, ah ne oldu? Yüreğime hasret doğdu Ayrılınca susuz kaldı Aşk çiçeğim evde soldu *** Eşim dostum dilsiz oldu Kara haber beni buldu Söyleseler inanmazdım Ne aradı ne de sordu *** Unuttu, unuttu, unuttu *** Yanımdayken çok severdi Gurbete gitti unuttu Söyle kimin ahı tuttu? Söyle kimin ahı tuttu? *** Bekliyorum hasta hasta Çaresizim gönlüm yasta Gözlerim kaldı yollarda Derdi bur'da, o uzakta *** Öksüz kaldım, bilmiyor mu? Hâlim nedir sormuyor mu? Feryadımı duymuyor mu? Haber saldım, gelmiyor mu? *** Unuttu, unuttu, unuttu *** Yanımdayken çok severdi Gurbete gitti unuttu Söyle kimin ahı tuttu? Söyle kimin ahı tuttu?