Unuttu Unuttu Şarkı Sözleri
Sibel Can Unuttu Unuttu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Unuttu Unuttu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unuttu Unuttu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne oldu, ah ne oldu?
Yüreğime hasret doğdu
Ayrılınca susuz kaldı
Aşk çiçeğim evde soldu
***
Eşim dostum dilsiz oldu
Kara haber beni buldu
Söyleseler inanmazdım
Ne aradı ne de sordu
***
Unuttu, unuttu, unuttu
***
Yanımdayken çok severdi
Gurbete gitti unuttu
Söyle kimin ahı tuttu?
Söyle kimin ahı tuttu?
***
Bekliyorum hasta hasta
Çaresizim gönlüm yasta
Gözlerim kaldı yollarda
Derdi bur'da, o uzakta
***
Öksüz kaldım, bilmiyor mu?
Hâlim nedir sormuyor mu?
Feryadımı duymuyor mu?
Haber saldım, gelmiyor mu?
***
Unuttu, unuttu, unuttu
***
Yanımdayken çok severdi
Gurbete gitti unuttu
Söyle kimin ahı tuttu?
Söyle kimin ahı tuttu?
***
Ne oldu, ah ne oldu?
Yüreğime hasret doğdu
Ayrılınca susuz kaldı
Aşk çiçeğim evde soldu
***
Eşim dostum dilsiz oldu
Kara haber beni buldu
Söyleseler inanmazdım
Ne aradı ne de sordu
***
Unuttu, unuttu, unuttu
***
Yanımdayken çok severdi
Gurbete gitti unuttu
Söyle kimin ahı tuttu?
Söyle kimin ahı tuttu?
***
Bekliyorum hasta hasta
Çaresizim gönlüm yasta
Gözlerim kaldı yollarda
Derdi bur'da, o uzakta
***
Öksüz kaldım, bilmiyor mu?
Hâlim nedir sormuyor mu?
Feryadımı duymuyor mu?
Haber saldım, gelmiyor mu?
***
Unuttu, unuttu, unuttu
***
Yanımdayken çok severdi
Gurbete gitti unuttu
Söyle kimin ahı tuttu?
Söyle kimin ahı tuttu?