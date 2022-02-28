Uslanmıyorsun Şarkı Sözleri
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Ne sevgim yetiyor ne aşkım sana
Sevgilim bir türlü uslanmıyorsun
Hayatım karıştı gözyaşlarına
Sevgili bir türlü uslanmıyorsun
***
Toplanıp kaç kere gittin yanımdan
Ben bittim eridim senin aşkından
Gençliğim kuş gibi uçtu gel uslan
Dinlendir gönlünü uslanmıyorsun
***
Uslan, uslan, uslanmıyorsun
Uslan, uslan, uslanmıyorsun
***
Boş sandal gibisin yalpalıyorsun
Güz gelmişsen hala gül arıyorsun
O dağda kül arıyorsun
Sevgili bir türlü uslanmıyorsun
***
Toplanıp kaç kere gittin yanımdan
Ben bittim eridim senin aşkından
Gençliğim kuş gibi uçtu gel uslan
Dinlendir gönlünü uslanmıyorsun
***
Uslan, uslan, uslanmıyorsun
Uslan, uslan, uslanmıyorsun