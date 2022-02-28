Aşkıma ihanet ettiğin için Hep benim ahımla yaşayacaksın Aşkıma ihanet ettiğin için Hep benim ahımla yaşayacaksın *** Bana yaptıklarını hatırladıkça Ömrünce kendinden utanacaksın Utanacaksın, utanacaksın *** Bana yaptıklarını hatırladıkça Ömrünce kendinden utanacaksın Utanacaksın, utanacaksın *** Çektiğim acıdan Gözümdeki yaştan Vefasızlığından Utanacaksın *** Çektiğim acıdan Gözümdeki yaştan Vefasızlığından Utanacaksın *** Yıllar sonra yine karşılaşırsak Gözlerini benden kaçıracaksın Bir veda etmeden gittiğin için Yüzüme bakmaya utanacaksın, utanacaksın *** Yıllar sonra yine karşılaşırsak Gözlerini benden kaçıracaksın Yıllar sonra yine karşılaşırsak Gözlerini benden kaçıracaksın *** Bir veda etmeden gittiğin için Yüzüme bakmaya utanacaksın Utanacaksın, utanacaksın *** Bir veda etmeden gittiğin için Yüzüme bakmaya utanacaksın Utanacaksın, utanacaksın *** Çektiğim acıdan Gözümdeki yaştan Vefasızlığından Utanacaksın *** Çektiğim acıdan Gözümdeki yaştan Vefasızlığından Utanacaksın...