Utanacaksın Şarkı Sözleri
Sibel Can Utanacaksın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Utanacaksın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Utanacaksın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşkıma ihanet ettiğin için
Hep benim ahımla yaşayacaksın
Aşkıma ihanet ettiğin için
Hep benim ahımla yaşayacaksın
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Bana yaptıklarını hatırladıkça
Ömrünce kendinden utanacaksın
Utanacaksın, utanacaksın
***
Bana yaptıklarını hatırladıkça
Ömrünce kendinden utanacaksın
Utanacaksın, utanacaksın
***
Çektiğim acıdan
Gözümdeki yaştan
Vefasızlığından
Utanacaksın
***
Çektiğim acıdan
Gözümdeki yaştan
Vefasızlığından
Utanacaksın
***
Yıllar sonra yine karşılaşırsak
Gözlerini benden kaçıracaksın
Bir veda etmeden gittiğin için
Yüzüme bakmaya utanacaksın, utanacaksın
***
Yıllar sonra yine karşılaşırsak
Gözlerini benden kaçıracaksın
Yıllar sonra yine karşılaşırsak
Gözlerini benden kaçıracaksın
***
Bir veda etmeden gittiğin için
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Utanacaksın, utanacaksın
***
Bir veda etmeden gittiğin için
Yüzüme bakmaya utanacaksın
Utanacaksın, utanacaksın
***
Çektiğim acıdan
Gözümdeki yaştan
Vefasızlığından
Utanacaksın
***
Çektiğim acıdan
Gözümdeki yaştan
Vefasızlığından
Utanacaksın...