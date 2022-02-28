Yalnızım Şarkı Sözleri
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Çekmediğim dertler, çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı
Çekmediğim dertler, çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı
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Ağlamadık sokak, köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
Ağlamadık sokak, köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
***
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
***
Tutun kollarımdan, düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
Tutun kollarımdan, düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
***
Neler gördüm, neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
Neler gördüm, neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
***
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
***
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
***
Tutun kollarımdan, düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız
Tutun kollarımdan, düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız