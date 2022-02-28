Yar Yar Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak Hasretler koyup gittin, garip gönlüme *** Yokluğun bende çok zor, anılar tuzak Yıllarım şimdi dargın, uykular yasak Ben ne yaptım sana, gözlerin uzak Hasretler koyup gittin, garip gönlüme *** Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun Yar yar seviyorum, bu defa son olsun Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun *** Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun Yar yar seviyorum, bu defa son olsun Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun *** Arayıp beni bir gün soruyor musun Elleri benim gibi sarıyor musun Sen ne yaptın bana biliyor musun Nasıl sildin sen beni hemen bir günde *** Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun Yar yar seviyorum, bu defa son olsun Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun *** Yar yar gidiyorum, senin canın sağ olsun Yar yar seviyorum, bu defa son olsun Yar yar senden başkasına, bakarsam iki gözüm de kör olsun

Bir Sıkımlık Canım Vardı Aldanmışım, aldanmışım gözlerine, gözlerine Yalan yanlış sözlerine, sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Aldanmışım gözlerine, gözlerine *** Yalan yanlış sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Anladım ki yanlış limana demir attım *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı *** Aldanmışım gözlerine, gözlerine Yalan yanlış sözlerine Duygularım darmadağın Anladım ki iflah olmaz senin aşkın Anladım ki yanlış limana demir attım *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı *** Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Bak aşkından içim yandı, içim yandı Bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Aşkından feleğim şaştı Ah aşkından feleğim şaştı *** Bir sıkımlık canım vardı Yar aşkından içim yandı Bir sıkımlık canım vardı Yar aşkından içim yandı *** Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Yar aşkından aah içim yandı Bir sıkımlık, bir sıkımlık canım vardı, canım vardı Yar aşkından içim yandı aah Bir sıkımlık canım vardı aah, aah, aah

Doğum Günüm Kutlu olsun doğum günün canım İyi ki doğdun ah balayım balım son ayım Şimdi en güzel olgun çağın Nice nice yıllara ah güzel son ayım *** Mutluyum bugün çok huzurluyum Aşkımın doğum günü iyi ki doğdun güzel son ayım Mutluyum bugün çok huzurluyum Aşkımın doğum günü canım benim son ayım *** Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım Nice yıllara canım ne çabuk ne hoş geçiyor zaman Senin kalbin benim sarayım kutlu olsun doğum günün canım