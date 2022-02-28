Dinle, beni dinle canım Sensiz her şey kaldı yarım Senden başka hiç kimsem yok Sensin adresim, mekanım *** Dinle, beni dinle canım Sensiz her şey kaldı yarım Senden başka hiç kimsem yok Sensin adresim, mekanım *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor, acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkıma fermanım *** Sensiz yarım kaldım canım, canım Yanıyor, acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin, sensin Sensin aşkıma fermanım *** Anla, beni anla canım Senle dolu dört bir yanım Varım yoğum inan sensin Benim yerim senin yanın *** Sensiz yarım kaldım canım Yanıyor, acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin Sensin aşkıma fermanım *** Sensiz yarım kaldım canım, canım Yanıyor, acıyor sol yanım Benim tek çarem sensin, sensin Sensin aşkıma fermanım