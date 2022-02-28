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7/24 Dinle Aferin Sana

Aferin Sana Şarkı Sözleri

Sibel Can Aferin Sana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Aferin Sana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aferin Sana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sibel Can

Sibel Can

Aferin Sana

  • Yarım Kaldım

  • Zor Sevdam

  • Yarım Kaldım

  • Şimdi

  • Olmaz

  • Beter Oldum

  • Ben Unutursam

  • Ben Bir Tek Adam Sevdim

  • Banane

  • Akıllara Zarar (Beni Öpesin mi Var)

  • Aferin Sana

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