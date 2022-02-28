Aferin Sana Şarkı Sözleri
Sibel Can Aferin Sana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Aferin Sana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aferin Sana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Dinle, beni dinle canım
Sensiz her şey kaldı yarım
Senden başka hiç kimsem yok
Sensin adresim, mekanım
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Dinle, beni dinle canım
Sensiz her şey kaldı yarım
Senden başka hiç kimsem yok
Sensin adresim, mekanım
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor, acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkıma fermanım
***
Sensiz yarım kaldım canım, canım
Yanıyor, acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin, sensin
Sensin aşkıma fermanım
***
Anla, beni anla canım
Senle dolu dört bir yanım
Varım yoğum inan sensin
Benim yerim senin yanın
***
Sensiz yarım kaldım canım
Yanıyor, acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin
Sensin aşkıma fermanım
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Sensiz yarım kaldım canım, canım
Yanıyor, acıyor sol yanım
Benim tek çarem sensin, sensin
Sensin aşkıma fermanım
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