Ah, gönlüme Düştün yine Yalnız kalmış yüreğime Sensizliği anlatamam *** Umutlarla kaldım Ah, sevdanla yandım Bekledim geceler boyu *** Ya git bırak beni Ya o yangına son ver Umutlarımı gönder öyle git *** Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık *** Unutulmaz sandım, gönülden bağlandım Her şey, ama her şey seninle yalanmış Bu aşkta kimse mutsuz olmadı Senden ve benden başka Hep bize yaptı, hep bizi yıprattı Yazık, yazık, yazık *** Bu kalp seni unutmuyor Hiçbir sevgi avutmuyor Sana da gücüm yetmiyor, yazık *** Senin kokun, rengin farklı Yüreğimde sevdan saklı Hep sen galip, hep sen haklı, yazık *** Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık *** Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık *** Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımıza yazık Hem sana yazık hem bana yazık Hem de aşkımı...