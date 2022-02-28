Yazık Şarkı Sözleri
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Ah, gönlüme
Düştün yine
Yalnız kalmış yüreğime
Sensizliği anlatamam
***
Umutlarla kaldım
Ah, sevdanla yandım
Bekledim geceler boyu
***
Ya git bırak beni
Ya o yangına son ver
Umutlarımı gönder öyle git
***
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
***
Unutulmaz sandım, gönülden bağlandım
Her şey, ama her şey seninle yalanmış
Bu aşkta kimse mutsuz olmadı
Senden ve benden başka
Hep bize yaptı, hep bizi yıprattı
Yazık, yazık, yazık
***
Bu kalp seni unutmuyor
Hiçbir sevgi avutmuyor
Sana da gücüm yetmiyor, yazık
***
Senin kokun, rengin farklı
Yüreğimde sevdan saklı
Hep sen galip, hep sen haklı, yazık
***
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
***
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
***
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımıza yazık
Hem sana yazık hem bana yazık
Hem de aşkımı...