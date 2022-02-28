Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma *** Sevgiden yoksunum, bana sokulma Ay, sokulma *** Sevgiden yoksunum, bana sokulma Ay, sokulma *** Ne bir ses geliyor ne de bir nefes Ne bir ses geliyor ne de bir nefes *** Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma Dertliyim, ağlarım, bana dokunma Oy, oy, dokunma *** Akşam gelmiyorsun eskisi gibi *** Hani güzellerin, hani güllerin? Ay, güllerin *** Hani güzellerin, hani güllerin? Ay, güllerin *** Başıma topladım bunca dertleri Başıma topladım bunca dertleri *** Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma Dertliyim, ağlarım, bana dokunma Oy, oy, dokunma