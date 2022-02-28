Yıkılma Üstüme Akşam Şarkı Sözleri
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Sibel Can
Yıkılma Üstüme Akşam
Tüm Şarkıları
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Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma
***
Sevgiden yoksunum, bana sokulma
Ay, sokulma
***
Sevgiden yoksunum, bana sokulma
Ay, sokulma
***
Ne bir ses geliyor ne de bir nefes
Ne bir ses geliyor ne de bir nefes
***
Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma
Dertliyim, ağlarım, bana dokunma
Oy, oy, dokunma
***
Akşam gelmiyorsun eskisi gibi
***
Hani güzellerin, hani güllerin?
Ay, güllerin
***
Hani güzellerin, hani güllerin?
Ay, güllerin
***
Başıma topladım bunca dertleri
Başıma topladım bunca dertleri
***
Yıkılma üstüme, akşam, yıkılma
Dertliyim, ağlarım, bana dokunma
Oy, oy, dokunma