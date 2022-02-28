Nostalji-1 Şarkı Sözleri
Sibel Can Nostalji-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sibel Can Nostalji-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Ah sevgilim sevgilim
Gönlüme bin neşe bırak
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Kara sevda gibi, ah
Hülyama süzül kalbime ak
Ah sevgilim sevgilim
Hülyama süzül kalbime ak
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Yollar uzak gelemedim
Muradıma eremedim
Tutunacak dalım sendin
Kıymetini bilemedim
***
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
***
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
***
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
***
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Ne ağlayabildim ne gülebildim
***
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yâr bulabildim
Ne huyuma göre yâr bulabildim
***
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
-
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
***
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz
-
Gecenin matemini
Aşkıma örtüp sarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
***
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
Şimdi ben tıpkı şifasız
Kanayan bir yarayım
***
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
Gittin artık
Seni ben nerde bulup yalvarayım
-
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
***
Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra
Günahını yalancı dudaklarında ara
-
Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
***
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
-
Sevemedim kara gözlüm
Seni doyunca
Hep kıskandım seni elden
Yıllar boyunca
***
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
***
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir
Benim korkum senden değil kaderimdendir
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Herkes bana deli diye gülüp geçiyor
Senin aşkın beni kara gözlüm deli ediyor
***
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
Ayırmasın Mevla'm bizi ömür boyunca
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