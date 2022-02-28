Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Ah sevgilim sevgilim Gönlüme bin neşe bırak *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Kara sevda gibi, ah Hülyama süzül kalbime ak Ah sevgilim sevgilim Hülyama süzül kalbime ak *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Yollar uzak gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın *** Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın *** Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın *** Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Ne ağlayabildim ne gülebildim Ne ağlayabildim ne gülebildim *** Gurbet ellerinde ah çeke çeke Gurbet ellerinde ah çeke çeke Ne huyuma göre yâr bulabildim Ne huyuma göre yâr bulabildim *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz *** İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu Ah, daha önceleri nerelerdeydiniz

Gecenin Matemini Gecenin matemini Aşkıma örtüp sarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım *** Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım Şimdi ben tıpkı şifasız Kanayan bir yarayım *** Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım Gittin artık Seni ben nerde bulup yalvarayım

Kalbimi Kıra Kıra Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Senden bana ne kaldı bir hatıradan başka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Gözyaşların boşuna, düşmem artık peşine Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra Yansın yüreğin yansın, şimdi de bende sıra *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara *** Kalbimi kıra kıra bıraktın bir hatıra Günahını yalancı dudaklarında ara

Pişman Olur Da Bir Gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri Dönersen bana geri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi zaman Henüz geçmedi zaman *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri *** Gönül kapım açıktır Çalmadan gir içeri Çalmadan gir içeri