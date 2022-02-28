Bir gece ansızın çekip gittin sessizce Gönlümün ışığıydın kayboldun sensizlikte Kor ateşlerdeyim yanıyorum sen diye Gizli bir dua gibi yaşıyorsun kalbimde *** Sahipsiz bıraktın sen beni bu yerlerde Yalnızlık acısını taşıyorum içimde Ellere bıraktın beni bu şehirde Her gece yokluğuna ağlıyorum gizlice Ah, ah, ah, ah *** Buralar sensiz hiç çekilmiyor Artık tadı yok, sensiz olmuyor Bir tek hasretin hiç eksilmiyor Sevgilim dön artık zalim firarım *** Buralar sensiz hiç çekilmiyor Artık tadı yok, sensiz olmuyor Bir tek hasretin hiç eksilmiyor Sevgilim dön artık zalim firarım *** Gördüğüm en güzel rüya sendin sevgilim Duyduğum en derin sevgi senin eserin Bildiğim en sıcak dünya senin gözlerin Kurduğum en güzel hayal sendin sevgilim *** Sahipsiz bıraktın sen beni bu yerlerde Yalnızlık acısını taşıyorum içimde Ellere bıraktın beni bu şehirde Her gece yokluğuna ağlıyorum gizlice Ah, ah, ah, ah *** Buralar sensiz hiç çekilmiyor Artık tadı yok, sensiz olmuyor Bir tek hasretin hiç eksilmiyor Sevgilim dön artık zalim firarım *** Buralar sensiz hiç çekilmiyor Artık tadı yok, sensiz olmuyor Bir tek hasretin hiç eksilmiyor Sevgilim bir tanem zalim firarım *** Buralar sensiz hiç çekilmiyor Artık tadı yok, sensiz olmuyor Bir tek hasretin hiç eksilmiyor Dön artık sevgilim zalim firarım