Zalim Firari Şarkı Sözleri
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Bir gece ansızın çekip gittin sessizce
Gönlümün ışığıydın kayboldun sensizlikte
Kor ateşlerdeyim yanıyorum sen diye
Gizli bir dua gibi yaşıyorsun kalbimde
***
Sahipsiz bıraktın sen beni bu yerlerde
Yalnızlık acısını taşıyorum içimde
Ellere bıraktın beni bu şehirde
Her gece yokluğuna ağlıyorum gizlice
Ah, ah, ah, ah
***
Buralar sensiz hiç çekilmiyor
Artık tadı yok, sensiz olmuyor
Bir tek hasretin hiç eksilmiyor
Sevgilim dön artık zalim firarım
***
Buralar sensiz hiç çekilmiyor
Artık tadı yok, sensiz olmuyor
Bir tek hasretin hiç eksilmiyor
Sevgilim dön artık zalim firarım
***
Gördüğüm en güzel rüya sendin sevgilim
Duyduğum en derin sevgi senin eserin
Bildiğim en sıcak dünya senin gözlerin
Kurduğum en güzel hayal sendin sevgilim
***
Sahipsiz bıraktın sen beni bu yerlerde
Yalnızlık acısını taşıyorum içimde
Ellere bıraktın beni bu şehirde
Her gece yokluğuna ağlıyorum gizlice
Ah, ah, ah, ah
***
Buralar sensiz hiç çekilmiyor
Artık tadı yok, sensiz olmuyor
Bir tek hasretin hiç eksilmiyor
Sevgilim dön artık zalim firarım
***
Buralar sensiz hiç çekilmiyor
Artık tadı yok, sensiz olmuyor
Bir tek hasretin hiç eksilmiyor
Sevgilim bir tanem zalim firarım
***
Buralar sensiz hiç çekilmiyor
Artık tadı yok, sensiz olmuyor
Bir tek hasretin hiç eksilmiyor
Dön artık sevgilim zalim firarım