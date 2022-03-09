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Sibel Egemen
Sibel Egemen
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01
Yalnız Adam
Issız Adam
Sibel Egemen
03:29
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aynur Aksel
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02
Koynumda Bir Çocuksun
Sibel Egemen
05:30
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ümit Sançaklı
Besteci:
Ümit Sançaklı
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03
Bir Mevsim O Yollardan (Düet-Muzaffer İl
Sibel Egemen
03:58
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Munis Faik Ozansoy
Besteci:
Muzaffer İlkar
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04
Göklere Yükselen
Sibel Egemen
04:00
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mahmut Galoğlu
Besteci:
Muzaffer İlkar
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05
Potpori 1-Gülüp Geçtin 2-Aylardır Gül Yü
Sibel Egemen
06:31
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Söz yazarı:
1-Rıfat Ayaydın 2-Erol Sayan
Besteci:
1-Muzaffer İlkar 2-Erol Sayan
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