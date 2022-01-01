×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sibel Gürsoy

Sibel Gürsoy

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beni Düşün

Sibel Gürsoy 03:58
02

Gündüz Gece

Sibel Gürsoy 03:26
03

Sevmekten Korkma (Titanik)

Sibel Gürsoy 03:48
04

Baharlar Beklemez

Sibel Gürsoy 04:08
05

Aşık Değilsin

Sibel Gürsoy 04:18
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Gece Gündüz Sibel Gürsoy

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı