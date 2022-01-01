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7/24 Dinle Sibel Pamuk

Sibel Pamuk

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01

Hazin Hazin Ağlar Gönül

Sibel Pamuk 04:34
02

Leyli Leyli(Niye Çattın Kaşlarını)

Sibel Pamuk 03:42
03

Arguvan (U.H.)

Sibel Pamuk 05:32
04

Herkesin Bir Derdi Var (Cerrahpaşa)

Sibel Pamuk 04:24
05

Kalem Seni Parça Parça Kırarım

Sibel Pamuk 04:17
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Albümler

Ahuzar Sibel Pamuk

Yürekten (Karagözlüm) Sibel Pamuk

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Yüreğimizdeki Türküler Sibel Pamuk

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