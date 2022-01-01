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Sibel Pamuk
Sibel Pamuk
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01
Hazin Hazin Ağlar Gönül
Sibel Pamuk
04:34
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02
Leyli Leyli(Niye Çattın Kaşlarını)
Sibel Pamuk
03:42
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03
Arguvan (U.H.)
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05:32
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04
Herkesin Bir Derdi Var (Cerrahpaşa)
Sibel Pamuk
04:24
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05
Kalem Seni Parça Parça Kırarım
Sibel Pamuk
04:17
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