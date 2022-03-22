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Sibel Tüzün
Sibel Tüzün
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01
Süper Star
Sibel Tüzün
03:00
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02
Kaçın Kurrası ****
Sibel Tüzün
03:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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03
Anca Beraber
Sibel Tüzün
03:20
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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04
Gözümün Bebeği
Sibel Tüzün
04:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Aşkın Arsunan
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05
Gitmem
Sibel Tüzün
04:06
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şehrazat
Besteci:
Cenk Eroğlu
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