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7/24 Dinle Siirt Türküleri

Siirt Türküleri

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01

Yoldan Geçen Yolcu Kardeş

Siirt Türküleri 04:43
02

Yeri Yeri Han Bağına

Siirt Türküleri 03:10
03

Yastığı Kuş Tüyünden

Siirt Türküleri 04:14
04

Teşiyi Eğir Dedim

Siirt Türküleri 03:40
05

Oyun Havası

Siirt Türküleri 03:58
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Siirt Türküleri

Siirt Türküleri

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