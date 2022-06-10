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7/24 Dinle Şikayetim Var
Şikayetim Var
ALBÜM

Şikayetim Var

Bergen

1982 11 Şarkı 55:07
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Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alma Mazlumun Ahını

Bergen 04:16
02

Aşk Kitabı

Bergen 03:47
03

Aşkımız Bir Roman

Bergen 05:33
04

Bana Neler Vadettin

Bergen 04:14
05

Bulamazsın

Bergen 05:52
06

Dert Yağmuru

Bergen 04:56
07

Falcı

Bergen 04:31
08

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Bergen 03:24
09

Yalancı Dostlar

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10

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11

Şikayetim Var

Bergen 05:37
... KAPAT
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