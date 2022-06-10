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7/24 Dinle
Şikayetim Var
ALBÜM
Şikayetim Var
Bergen
1982
11 Şarkı
55:07
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Müzik Yapımcısı
Uzelli
Şarkı
Şarkıcı
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01
Alma Mazlumun Ahını
Bergen
04:16
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02
Aşk Kitabı
Bergen
03:47
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03
Aşkımız Bir Roman
Bergen
05:33
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04
Bana Neler Vadettin
Bergen
04:14
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05
Bulamazsın
Bergen
05:52
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06
Dert Yağmuru
Bergen
04:56
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07
Falcı
Bergen
04:31
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08
Maziyi Unutma
Bergen
03:24
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09
Yalancı Dostlar
Bergen
08:46
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10
Zaman Kötü
Bergen
04:11
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11
Şikayetim Var
Bergen
05:37
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