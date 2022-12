Sıla Şahin

Efe Can on the track, man *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyor aklım nerde? Benimle kalmaz bu yangın Kalıyor aklım nerde? İçimde dinmeyen bir ağrım *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk