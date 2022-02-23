Açık Deniz Yok, cesaret vermedim ki Söz düğüm Arada derede zor durum *** Dök, maharet kendini Yazı çözüm Kaleme akar iki gözüm *** Bi' alçalır bi' yükselir Kalp açık deniz Koyu dengesiz *** Bi' doğrulur iki büklüm Böyle tutkuna Havada karada ölüm *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Yok, cesaret vermedim ki Söz düğüm Arada derede zor durum *** Dök, maharet kendini Yazı çözüm Kaleme akar iki gözüm *** Bi' alçalır bi' yükselir Kalp açık deniz Koyu dengesiz *** Bi' doğrulur iki büklüm Böyle tutkuna Havada karada ölüm *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel, bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz"

Aslanlar Gibi Emreylemiş Allah bunu Düşünmüş bunca kulunu Ben anlamam onu bunu Seni senden istiyorum Hiç bir yere gitmiyorum *** İşte yürek işte bilek Seviyorum aslanlar gibi Ah çekerek bekleyerek Çok isteyerek seviyorum Vazgeçemem terk edemem Ele veremem seviyorum *** Ne kadar çok sevilirse O kadar çok çok seviyorum Karışmasın bana kimse Seni senden istiyorum Hiç bir yere gitmiyorum *** İşte yürek işte bilek Seviyorum aslanlar gibi Ah çekerek bekleyerek Çok isteyerek seviyorum Vazgeçemem terk edemem Ele veremem seviyorum

Dönemem Seni terk ediyorum Ne kadar çok sevsem de Ölümüne istesem de Ne kadar çok sevsem de Ölümüne istesem de *** Bağrıma taş basıyorum Seni terk ediyorum *** Yokluğunda varlığını Özlemem gerekirken Varlığında yokluğuna Hasret bıraktın *** Bu nasıl paylaşmak bu nasıl hayat Kahrını çilesini ben çekiyorum Senin insafsızlığına bu bir feryat Hislerim omuzumda ben gidiyorum Dönemem dönemem sana ah gücüm yok Bir sevda uğruna çok çektim çok elinden *** Dönemem dönemem sana gücüm yok Bir sevda uğruna çok çektim çok *** Seni affetmiyorum Aldın alacaklarını yaptın yapacaklarını Aldın alacaklarını yaptın yapacaklarını *** Süpürdüm artıklarını Seni affetmiyorum *** Yokluğunda varlığını özlemem gerekirken Özlemem gerekirken Varlığında yokluğuna Hasret bıraktın *** Bu nasıl paylaşmak bu nasıl hayat Kahrını çilesini ben çekiyorum Senin insafsızlığına bu bir feryat Hislerim omuzumda ben gidiyorum Dönemem dönemem sana ah gücüm yok Bir sevda uğruna çok çektim çok elinden *** Dönemem dönemem sana ah gücüm yok Bir sevda yüzünden çok çektim çok elinden *** İçine dert olacak sana bu son bakışım İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım İçine oturacak vedasız ayrılışım Adını kahpe koydum bırak hep öyle kalsın Sana son bir sözüm var Allah'ından ve Allah'ından bulasın

Gavurun Kızı Onun o gözleri var ya Vatan millet Sakarya Onun o gözleri var ya Vatan millet Sakarya *** İnsanın aklı kaçar ya İnsanın aklı şaşar ya İşte şey Ah öyle bir şey *** İşve onda cilve onda Akıl kalmadı bak sonunda *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu işve bu nazı Biliyor gavurun kızı Sürüm sürüm süründürüyor *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu cilve bu nazı Biliyor gavurun kızı Ne ocaklar söndürüyor *** Onun o gözleri derya Hani gösterip çeker ya Onun o gözleri derya Hani gösterip çeker ya *** Aklın başından gider ya İnsanın aklı gider ya İşte öyle şey Ah öyle bir şey *** İşve onda cilve onda Akıl kalmadı bak sonunda *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu işve bu nazı Biliyor gavurun kızı Sürüm sürüm süründürüyor *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu cilve bu nazı Biliyor gavurun kızı Ne ocaklar söndürüyor (hoba) *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu işve bu nazı Biliyor gavurun kızı Sürüm sürüm süründürüyor *** Biliyor gavurun kızı Ondan bu cilve bu nazı Biliyor gavurun kızı Ne ocaklar söndürüyor Ne ocaklar söndürüyor Ne ocaklar söndürüyor

Kır Çiçeğim Bir seni görünce yüreğim çarpar Bir seni sevdiceğim Bir senin için gönlümde yer var Senin için her şeyim *** Boş gözlerinle öylece durma Bakışlarınla sineme vurma Ne haldeyim sakın ha sorma *** Gel de geleyim öl de öleyim Hep seni seveyim kir çiçeğim sevdiceğim *** Bir seni görünce gözlerim dolar Bir seni sevdiceğim Bir senin için yüreğim yanar Senin için her şeyim *** Boş gözlerinle öylece durma Bakışlarınla sineme vurma Ne haldeyim sakın ha sorma Gel de geleyim öl de öleyim Hep seni seveyim kır çiçeğim sevdiceğim

Palandöken'de Aşk Hani demIi bir çay içimde Hani bembeyaz karlar içinde Hani şarkı söyler oynardık ya Hani Palandöken'de *** Sarıl bana karlar altında Sarıl bana ay ışığında Gece ayaz aşk beyazdır Sarıl vakit bulduğunda *** Hadi gel kar tanesi dans edende Hadi gel bir aşka imza at sende Yazık günah boş geçen hayata Bir başkadır aşk Palandöken'de

Sen Aldırma Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et *** Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et dünya yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim *** Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et sevgi yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim

Vıdı Vıdı Yeter kafamı ütüledin Başımın etini yedin Bir ona bir buna dırdır vır vır Bir gün yüzü göstermedin *** Anam mısın babam mısın Ağam mısın sen paşam mısın Her şeyime maydanoz oldun Keyfimin kahyası mısın *** Vıdı vıdı yapma çekemem ben Böyle şeylere gelemem ben Kopsun inceldiği yerden Artık kopsun *** Her seni görüşümde ateşlerim yükseliyor Ağzını açtın mı Allah benimkiler geliyor İzah etsem sus dersin konuşmasam kus dersin Başıma dadı kesildin Allah müstahakkını versin