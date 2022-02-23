Bir bir aklımda söylediklerin İşe yaramaz bu bildiklerim Hatırlamak laneti aklımın Acımaz anlatsam, hadi buyrun *** Ben birine aşık o bana vurgun Soranların kuzey yıldızıydık Beraber de yapamadık Kendi dünyamızın yalnızıydık *** Anlayınca, çok geç oldu Mahvolduk kahrolduk Sonra döndük dedik ki *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de, döndürmez artık *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de, döndürmez artık *** Bir bir aklımda söylediklerin İşe yaramaz bu bildiklerim Hatırlamak laneti aklımın Acımaz anlatsam, hadi buyrun *** Ben birine aşık o bana vurgun Soranların kuzey yıldızıydık Beraber de yapamadık Kendi dünyamızın yalnızıydık *** Anlayınca, çok geç oldu Mahvolduk kahrolduk Sonra döndük dedik ki *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de, döndürmez artık *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de, döndürmez artık *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de *** Acısa da öldürmez Cehenneme döndürmez Hayatını söndürmez Gidenini de, döndürmez artık