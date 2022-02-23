Acısa Da Öldürmez Şarkı Sözleri
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Bir bir aklımda söylediklerin
İşe yaramaz bu bildiklerim
Hatırlamak laneti aklımın
Acımaz anlatsam, hadi buyrun
***
Ben birine aşık o bana vurgun
Soranların kuzey yıldızıydık
Beraber de yapamadık
Kendi dünyamızın yalnızıydık
***
Anlayınca, çok geç oldu
Mahvolduk kahrolduk
Sonra döndük dedik ki
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de, döndürmez artık
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de, döndürmez artık
***
Bir bir aklımda söylediklerin
İşe yaramaz bu bildiklerim
Hatırlamak laneti aklımın
Acımaz anlatsam, hadi buyrun
***
Ben birine aşık o bana vurgun
Soranların kuzey yıldızıydık
Beraber de yapamadık
Kendi dünyamızın yalnızıydık
***
Anlayınca, çok geç oldu
Mahvolduk kahrolduk
Sonra döndük dedik ki
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de, döndürmez artık
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de, döndürmez artık
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de
***
Acısa da öldürmez
Cehenneme döndürmez
Hayatını söndürmez
Gidenini de, döndürmez artık