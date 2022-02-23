Camda kırık ah, elde yarım Sus, biz öldük arkadaşım Aramızda yok aklı selim Hapı yuttuk arkadaşım *** Bilen baksın şu falımıza Kaldık mı hacıya, hocaya Kaç vaade umut yazılı Halimize bak arkadaşım *** Haybeden kaybettik Heybeden çıkar sandık Hatıradan mütevellit Kaldıramadık bu hesabı *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap *** Sen hala düşün yaz köşesi Ay içim buz kış köşesi Millet döndü kırk köşeyi Biz enayi arkadaşım *** Uyku bize biz ona düşman Kim kaybetmiş sen bulucan Az şekerli bi kahve yap Sade içemiyorum afitap *** Haybeden kaybettik Heybeden çıkar sandık Hatıradan mütevellit Kaldıramadık bu hesabı *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap Git gide anneme benziyorum afitap *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap *** Cümle aleminden Gönül işlerinden Mevzu açma hüzünden Hüzünlüyüz afitap *** Cemali sözüyle Hisli celaliyle Git gide anneme benziyorum afitap