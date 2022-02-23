Afitap Şarkı Sözleri
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Camda kırık ah, elde yarım
Sus, biz öldük arkadaşım
Aramızda yok aklı selim
Hapı yuttuk arkadaşım
***
Bilen baksın şu falımıza
Kaldık mı hacıya, hocaya
Kaç vaade umut yazılı
Halimize bak arkadaşım
***
Haybeden kaybettik
Heybeden çıkar sandık
Hatıradan mütevellit
Kaldıramadık bu hesabı
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap
***
Sen hala düşün yaz köşesi
Ay içim buz kış köşesi
Millet döndü kırk köşeyi
Biz enayi arkadaşım
***
Uyku bize biz ona düşman
Kim kaybetmiş sen bulucan
Az şekerli bi kahve yap
Sade içemiyorum afitap
***
Haybeden kaybettik
Heybeden çıkar sandık
Hatıradan mütevellit
Kaldıramadık bu hesabı
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap
Git gide anneme benziyorum afitap
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap
***
Cümle aleminden
Gönül işlerinden
Mevzu açma hüzünden
Hüzünlüyüz afitap
***
Cemali sözüyle
Hisli celaliyle
Git gide anneme benziyorum afitap