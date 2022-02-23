Alain Delon Bütün gün öyle oturdum evde Tadım tuzum yok olur ya öyle Duvarların da ağzı var dili yok *** Hadi kalk giyin gez toz dedim Azıcık da sen boz dedim Aradım taradım kimse evde yok *** Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan Meğer herkes buradaymış Bihabermişim dünyadan *** Kızlarla laflarken sen göründün bir anda Bir numara var Allah Allah Bu ne, noluyor ya *** Bababak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Nasıl da yalnız ve çıplak herkes Mutsuz ve damsız herkes Benim de bundan aşağı kalır yanım yok *** Hadi kalk giyin gez toz dedim Azıcık da sen boz dedim Aradım taradım kimse evde yok *** Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan Meğer herkes buradaymış Bihabermişim dünyadan Kızlarla laflarken sen göründün bir anda Bir numara var Allah Allah Bu ne, noluyor ya *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Bir de konuşsa gülerim ha ha (Alimallah dayanılır mı) Hadi hadi hadi be sen de yarım akıllı *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın

Bodrum'un Suları Hey gidi hey Bi' vardın, bir yok Nasıl becerdin unutmayı? Kalbine değdirmeden yaşamayı? *** Hey gidi hey Bi' vardın, bir yok Nasıl becerdin unutmayı? Kalbine değdirmeden yaşamayı? *** İçimdeki ateşle Bodrum'un sularına Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim Sönmedim yeminle *** Kalbim kemik olaydı Kıraydım kendi elimle Sana lüzum olmayaydı Düşmeyeydim el diline *** Kalbim kemik olaydı Kıraydım kendi elimle Sana lüzum olmayaydı Düşmeyeydim el diline *** İçimdeki ateşle Bodrum'un sularına Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim Sönmedim yeminle *** Of be bu ne terktir Aklıma zordur Ben arkanda buruk Kalbime ekşi koruk mahzende *** İçimdeki ateşle Bodrum'un sularına Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim Sönmedim yeminle *** Kalbim kemik olaydı Kıraydım kendi elimle Sana lüzum olmayaydı Düşmeyeydim el diline *** Kalbim kemik olaydı Kıraydım kendi elimle Sana lüzum olmayaydı Düşmeyeydim el diline *** İçimdeki ateşle Bodrum'un sularına Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim Sönmedim yeminle *** İçimdeki ateşle Bodrum'un sularına Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim Sönmedim yeminle

Boş ver Bazen olmaz biliyoruz Akıl kitlenir sır gibi Sözcükler susuverir Fitili kısa mum gibi *** "Yok bir şey" laf mı ki Var birden çok, biliyoruz Hepimizin hayatı Hani kesik süt gibi *** Sormadan, kendini kırmadan Bırak dağınık kalsın, boş ver *** Sormadan, kendini kırmadan Bırak dağınık kalsın, boş ver! *** Tüm hataları katladım En görünür yerde rafladım Unutmamak nihai ağrı kesici anladım *** Tüm hataları katladım En görünür yerde rafladım Unutmamak nihai ağrı kesici anladım *** Bazen olmaz biliyoruz Akıl kitlenir sır gibi Sözcükler susuverir Fitili kısa mum gibi *** Sormadan, kendini kırmadan Bırak dağınık kalsın, boş ver *** Sormadan, kendini kırmadan Bırak dağınık kalsın, boş ver! *** Tüm hataları katladım En görünür yerde rafladım Unutmamak nihai ağrı kesici anladım *** Tüm hataları katladım En görünür yerde rafladım Unutmamak nihai ağrı kesici anladım

Cam Cama iyice sokulmuş bakıyor öyle uzağa Düşmüş gibi tuzağa Kendime sarılıyorum der gibi Gözleri her şeyden çok Her şeyden çok bu koyuyor bana *** Cama iyice sokulmuş bakıyor öyle uzağa Düşmüş gibi tuzağa Kendime sarılıyorum der gibi Gözleri her şeyden çok Her şeyden çok bu koyuyor bana *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan Azmedeceksin, hazmedeceksin *** Her gece görüyorum balkonda Elinde sigarası gizli içiyor, hızlı, hızlı Kendine darılıyor belli ki benzi safran sarı Günler durgun hayat aynı, kan kırmızı *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan Azmedeceksin, hazmedeceksin *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın *** Herkes geçiyor aynı yollardan Tanıdığımız yok yukarılardan Azmedeceksin, hazmedeceksin *** Azmedeceksin, hazmedeceksin

Gözlerine Teslimim Ne zaman bir mevsim olur tenimde Tuzu mavinin vadesi güneşin Ayrı bir yaz meyvesi olur her parem Her parem ki sanki değil benim *** Bir kağıt koydum suya yüzdürdüm Dalgasız köpükleri enginleri Enginler ki önümde Kalleş bu büyük şehir dedikleri *** Ah canım benim seni koynuma alır da yatarım Ah canım benim seni koynuma alır da yatarım Gözlerine teslimim nereyeyse gelirim Sükununla doyarım Gözlerine teslimim nereyeyse gelirim Sükununla doyarım