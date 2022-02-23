-
Bütün gün öyle oturdum evde
Tadım tuzum yok olur ya öyle
Duvarların da ağzı var dili yok
***
Hadi kalk giyin gez toz dedim
Azıcık da sen boz dedim
Aradım taradım kimse evde yok
***
Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan
Meğer herkes buradaymış
Bihabermişim dünyadan
***
Kızlarla laflarken sen göründün bir anda
Bir numara var Allah Allah
Bu ne, noluyor ya
***
Bababak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
***
Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
***
Nasıl da yalnız ve çıplak herkes
Mutsuz ve damsız herkes
Benim de bundan aşağı kalır yanım yok
***
Hadi kalk giyin gez toz dedim
Azıcık da sen boz dedim
Aradım taradım kimse evde yok
***
Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan
Meğer herkes buradaymış
Bihabermişim dünyadan
Kızlarla laflarken sen göründün bir anda
Bir numara var Allah Allah
Bu ne, noluyor ya
***
Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
***
Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
***
Bir de konuşsa gülerim ha ha
(Alimallah dayanılır mı)
Hadi hadi hadi be sen de yarım akıllı
***
Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
***
Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor
Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor
No no no almıyım, başkası alsın
Tipim değilsin, üstü kalsın
-
Hey gidi hey
Bi' vardın, bir yok
Nasıl becerdin unutmayı?
Kalbine değdirmeden yaşamayı?
***
Hey gidi hey
Bi' vardın, bir yok
Nasıl becerdin unutmayı?
Kalbine değdirmeden yaşamayı?
***
İçimdeki ateşle
Bodrum'un sularına
Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim
Sönmedim yeminle
***
Kalbim kemik olaydı
Kıraydım kendi elimle
Sana lüzum olmayaydı
Düşmeyeydim el diline
***
Kalbim kemik olaydı
Kıraydım kendi elimle
Sana lüzum olmayaydı
Düşmeyeydim el diline
***
İçimdeki ateşle
Bodrum'un sularına
Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim
Sönmedim yeminle
***
Of be bu ne terktir
Aklıma zordur
Ben arkanda buruk
Kalbime ekşi koruk mahzende
***
İçimdeki ateşle
Bodrum'un sularına
Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim
Sönmedim yeminle
***
Kalbim kemik olaydı
Kıraydım kendi elimle
Sana lüzum olmayaydı
Düşmeyeydim el diline
***
Kalbim kemik olaydı
Kıraydım kendi elimle
Sana lüzum olmayaydı
Düşmeyeydim el diline
***
İçimdeki ateşle
Bodrum'un sularına
Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim
Sönmedim yeminle
***
İçimdeki ateşle
Bodrum'un sularına
Sarılıp sarılıp ağladım, sönmedim
Sönmedim yeminle
-
Bazen olmaz biliyoruz
Akıl kitlenir sır gibi
Sözcükler susuverir
Fitili kısa mum gibi
***
"Yok bir şey" laf mı ki
Var birden çok, biliyoruz
Hepimizin hayatı
Hani kesik süt gibi
***
Sormadan, kendini kırmadan
Bırak dağınık kalsın, boş ver
***
Sormadan, kendini kırmadan
Bırak dağınık kalsın, boş ver!
***
Tüm hataları katladım
En görünür yerde rafladım
Unutmamak nihai ağrı kesici anladım
***
Tüm hataları katladım
En görünür yerde rafladım
Unutmamak nihai ağrı kesici anladım
***
Bazen olmaz biliyoruz
Akıl kitlenir sır gibi
Sözcükler susuverir
Fitili kısa mum gibi
***
Sormadan, kendini kırmadan
Bırak dağınık kalsın, boş ver
***
Sormadan, kendini kırmadan
Bırak dağınık kalsın, boş ver!
***
Tüm hataları katladım
En görünür yerde rafladım
Unutmamak nihai ağrı kesici anladım
***
Tüm hataları katladım
En görünür yerde rafladım
Unutmamak nihai ağrı kesici anladım
-
Cama iyice sokulmuş bakıyor öyle uzağa
Düşmüş gibi tuzağa
Kendime sarılıyorum der gibi
Gözleri her şeyden çok
Her şeyden çok bu koyuyor bana
***
Cama iyice sokulmuş bakıyor öyle uzağa
Düşmüş gibi tuzağa
Kendime sarılıyorum der gibi
Gözleri her şeyden çok
Her şeyden çok bu koyuyor bana
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
Azmedeceksin, hazmedeceksin
***
Her gece görüyorum balkonda
Elinde sigarası gizli içiyor, hızlı, hızlı
Kendine darılıyor belli ki benzi safran sarı
Günler durgun hayat aynı, kan kırmızı
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
Azmedeceksin, hazmedeceksin
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
İnatla sarılacaksın sabredecek yaşayacaksın
***
Herkes geçiyor aynı yollardan
Tanıdığımız yok yukarılardan
Azmedeceksin, hazmedeceksin
***
Azmedeceksin, hazmedeceksin
-
Ne zaman bir mevsim olur tenimde
Tuzu mavinin vadesi güneşin
Ayrı bir yaz meyvesi olur her parem
Her parem ki sanki değil benim
***
Bir kağıt koydum suya yüzdürdüm
Dalgasız köpükleri enginleri
Enginler ki önümde
Kalleş bu büyük şehir dedikleri
***
Ah canım benim seni koynuma alır da yatarım
Ah canım benim seni koynuma alır da yatarım
Gözlerine teslimim nereyeyse gelirim
Sükununla doyarım
Gözlerine teslimim nereyeyse gelirim
Sükununla doyarım
-
Senin başın dara düşmüyor mu?
Doğru dünyasının lideri misin?
Harbi mevzuyu ben büyütüyorum yani
***
Aklımdan zorum mu var?
Herkes normal, bende mi hasar?
Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar?
***
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
***
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son, pardon
***
En kazık sorular cennetinde
Bi' tane de sen yöneltince
Sabrım taştı nihayetinde
***
Aklımdan zorum mu var?
Herkes normal, bende mi hasar?
Kaçtıkça kıymık hep sakınana mı batar?
***
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
***
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son, pardon
***
Gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
***
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son
Pardon, gelgitlerden kafam bi' ton
Bir daha yapmam, bu son, pardon
-
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