Aslan Gibi Göze aldım her şeyi tabi Yine boş bulundum sanki Diye kendine sorarsın ya Hani en güvendiğin anda Doğal afet dolunayda İyimserliğini sollar ya *** Hayatı olduğu gibi karışılamazsan İliklemez önünü asla karşında Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile Dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Aslan gibi geri döndüm *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Ooof *** Göze aldım her şeyi tabi Yine boş bulundum sanki Diye kendine sorarsın ya Hani en güvendiğin anda Doğal afet dolunayda İyimserliğini sollar ya *** Hayatı olduğu gibi karışılamazsan İliklemez önünü asla karşında Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile Dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Aslan gibi geri döndüm *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Ooof *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Aslan gibi geri döndüm *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Aslan gibi geri döndüm *** Özüme sözüme döndüm Doğruyu yanlışı gördüm Ahh can çıkmamış yerinde Offf

Panik Atak Paniğe gerek yok, rahat ol ya Atağa gerek yok, metin ol ya Geniş geniş yalan söyle Yüzüme yüzüme *** Aşk olsun tabii evdesin Başka sevgilin yok (Valla yok) Gezmezsin âlemlerde Pavyonlarda *** İnsanda biraz ar olacak Biraz sabır, nezaket Olmayana da felaket lazım *** Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün *** Hatırla yalanını günü gününe Hovardalık mı sıra bende Baka baka kararır Üzüm üzüme *** Aşk olsun tabii ciddisin Starsın o biçim (Herhalde) Genel kültür, zeka, deha Her şey sende *** İnsanda biraz ar olacak Biraz sabır, nezaket Olmayana da felaket lazım *** Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün *** Hep aynı terennüm Bu kaçıncı düşüşüm? *** Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün

(C)Esaret (Remix) Kandım bu göğün maisine Kör olan gözün mavisine Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler. İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Yıllar taraf tutar mı? Bu hayat beni yutar mı? Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler, İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Esaret

Açık Deniz Yok, cesaret vermedim ki Söz düğüm Arada derede zor durum *** Dök, maharet kendini Yazı çözüm Kaleme akar iki gözüm *** Bi' alçalır bi' yükselir Kalp açık deniz Koyu dengesiz *** Bi' doğrulur iki büklüm Böyle tutkuna Havada karada ölüm *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Yok, cesaret vermedim ki Söz düğüm Arada derede zor durum *** Dök, maharet kendini Yazı çözüm Kaleme akar iki gözüm *** Bi' alçalır bi' yükselir Kalp açık deniz Koyu dengesiz *** Bi' doğrulur iki büklüm Böyle tutkuna Havada karada ölüm *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel, bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz" *** Gel aşk, çık gel bi' gün Bil ki emrine amadeyiz Kaç kuşak deli divaneyiz De ki, "Bi' nevi avareyiz"

Çocuk Ait olduğum yer uçurumun dibi Düze meyledersem durma dünyadan sil beni Esas durduğum yer yalnızlığın yeri Kaçarsam hüzünden neredeysem gel bul beni Kaçarsam yüzünden neredeysem gel bul beni *** Hiç olmadım mı körkütük aşık? Bunu kaybedersem verme selamını, al geri Esas korktuğum şey içimdeki çocuk Kırarsam kalbini neredeysem gel vur beni Kırarsam kalbini neredeysem gel vur beni *** Daha da düşününce herkes haklı Özümü kaybedersem anma adımı, söv iyi Esas duyduğum şey vicdanımın sesi Dönersem yolumdan kimleysem gel al beni Cayarsam sözümden kimleysem gel al beni

Esaret Kandım bu göğün maisine Kör olan gözün mavisine Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler. İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Yıllar taraf tutar mı? Bu hayat beni yutar mı? Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler, İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Esaret

Hala Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah *** Özlemek Ne acımasız yokluk Söylemiş miydim? Boşluk üstüne boşluk Görmeyeli Ne mahvoldum Sormuş muydun? Hep hayal hep buruk *** Perişanım Kan revan İnatçı düşünce an ve an Sana kilit Sustalı Bi' medet bi' hâl çare *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Bazısı Kendini düşünür Sadece Kendi hayatını Bazısı Kalbini keser İncitmeye korkar kendinden başkasını *** Perişanım Kan revan İnatçı düşünce an ve an Sana kilit Sustalı Bi' medet bi' hâl çare *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Sende hâlâ

Her Şey Yolunda Dün kötüydü Bugün hallice Gün döner iyi gelir zaman Kim olduğun, kim olmadığın Yaşadıkça doğar içine *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Ben üzülürüm, sonra düzelirim Kim bilir kapı çalar, gelir aşk Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki Umut değil mi, ne ki yaşamak? Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda *** Beni boş ver Asıl senden naber? Gün döner iyi gelir zaman *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Ben üzülürüm, sonra düzelirim Kim bilir kapı çalar, gelir aşk Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki Umut değil mi, ne ki yaşamak? Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda *** Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda

İmkansız Batık bir gemi, ay gök sakin Gün suskun, biz sakin Çare yoksa Senin yüzünden *** Sarındık güya bembeyaz Karanlık hayatın o perçemi Kaçaksak Benim yüzümden *** Varlığı belirsizin Anlaşılır mı yokluğu? Hangi dil anlatmaya yetkin Yeterince sonsuzu *** İmkânsız, inanmam Yalvarırım, dayanmam Can bu yıkık, kırık dökük Yapma, olmaz *** İmkânsız, inanmam Yalvarırım, dayanmam Can bu yıkık, kırık dökük Yapma, olmaz *** Senle ben sadeceyiz Nihayet arbedeyiz Üveysek Hiç konuşma *** Ah benim deli goncam Ufku yetim kara gecem Dengim benim Dengesizim *** Varlığı belirsizin Anlaşılır mı yokluğu? Hangi dil anlatmaya yetkin Yeterince sonsuzu *** İmkânsız, inanmam Yalvarırım, dayanmam Can bu yıkık, kırık dökük Yapma, olmaz *** İmkânsız, inanmam Yalvarırım, dayanmam Can bu yıkık, kırık dökük Yapma, olmaz

Issız Ada Ten mahrem düş yasak uyma gönül aksine talim Düşünce zehir kara inat öyle nalet, öyle zahir Sahip taşır aşkın yükünü bedelsiz hamal gibi Sen çık gel söz bulucam bir bir çareleri *** Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada *** Kendine sürgün olmak acı ki bilmem kaçmak nedir Ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası der şair Sahip taşır aşkın yükünü bedelsiz hamal gibi Sen çık gel söz bulucam bir bir çareleri *** Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada

Leyla Ben senin hiçbir şeyinim Kaybettin hayatta unutmak yok Aşk sebepli ölen kalan Leyla Mecnun yok *** Bir öylesin bir böyle kayıp da düşen çok Sen kalbini bulana kadar, kuyrukta bekleyen çok *** Git sen otur bahtın açılsın Yazın da güller açılsın Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın *** Git sen otur bahtın açılsın Yazın da güller açılsın Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın *** Çok isterim inanmak lakin sende hitabet yok İcabetinde isabetinde haklı bi dengen yok Bir öylesin bir böyle kayıp da düşen çok Sen kalbini bulana kadar, kuyrukta bekleyen çok *** Git sen otur bahtın açılsın Yazın da güller açılsın Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın *** Git sen otur bahtın açılsın Yazın da güller açılsın Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın *** Git sen otur bahtın açılsın Yazın da güller açılsın Allami cihansın ya bekle de biri seni