Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
***
Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım
Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım
Talihsizlikler üst üste geldi
Kendimi güç bela yanına attım
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
En başından biliyordum, adalet vardı
Hiç kimse duymasa bir duyan vardı
En kötü kararlardan beterdi kararsızlık
Niyetlenince, Tanrı yolumu açtı
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dünde ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
***
Sana inandım, koştum, geldim
Dün ne vardı, unuttum, geldim
Dünya yansın, koyverdim
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver
Bana biraz renk ver