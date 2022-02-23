Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım Talihsizlikler üst üste geldi Kendimi güç bela yanına attım *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver *** Aç kapıyı ne olur, dışarıda kaldım Çok üşüdüm sıcağına bel bağladım Talihsizlikler üst üste geldi Kendimi güç bela yanına attım *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** En başından biliyordum, adalet vardı Hiç kimse duymasa bir duyan vardı En kötü kararlardan beterdi kararsızlık Niyetlenince, Tanrı yolumu açtı *** Sana inandım, koştum, geldim Dünde ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver *** Sana inandım, koştum, geldim Dün ne vardı, unuttum, geldim Dünya yansın, koyverdim Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver Bana biraz renk ver