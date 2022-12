Bütün gün öyle oturdum evde Tadım tuzum yok olur ya öyle Duvarların da ağzı var dili yok *** Hadi kalk giyin gez toz dedim Azıcık da sen boz dedim Aradım taradım kimse evde yok *** Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan Meğer herkes buradaymış Bihabermişim dünyadan *** Kızlarla laflarken sen göründün bir anda Bir numara var Allah Allah Bu ne, noluyor ya *** Bababak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Nasıl da yalnız ve çıplak herkes Mutsuz ve damsız herkes Benim de bundan aşağı kalır yanım yok *** Hadi kalk giyin gez toz dedim Azıcık da sen boz dedim Aradım taradım kimse evde yok *** Işıklı janjanlı, girdim rastgele bir kapıdan Meğer herkes buradaymış Bihabermişim dünyadan Kızlarla laflarken sen göründün bir anda Bir numara var Allah Allah Bu ne, noluyor ya *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Bir de konuşsa gülerim ha ha (Alimallah dayanılır mı) Hadi hadi hadi be sen de yarım akıllı *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın *** Ba ba bak havaları nasıl da geriniyor Alain delon'um benim nasıl da kasılıyor No no no almıyım, başkası alsın Tipim değilsin, üstü kalsın