(C)Esaret (Remix) Şarkı Sözleri
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Kandım bu göğün maisine
Kör olan gözün mavisine
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler. İlk değilim, durdum
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Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Yıllar taraf tutar mı?
Bu hayat beni yutar mı?
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler, İlk değilim, durdum
***
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Esaret