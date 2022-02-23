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Sıla (C)Esaret (Remix) (C)Esaret (Remix) Kandım bu göğün maisine Kör olan gözün mavisine Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler. İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Yıllar taraf tutar mı? Bu hayat beni yutar mı? Sus dediler, taş oldum sustum Son dediler, İlk değilim, durdum *** Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret Durma yoluma, hadi cesaret Bu öğretilen cehaletin vebali esaret *** Esaret Tüm Şarkıları