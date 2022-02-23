Soldan kalktım bu sabah olamaz mı? Terslendim bakkala çakkala, olamaz mı? Kudurttular belki, beter oldum Hiç uyutmadı belki hayatımın sen gerçeği *** Tek taraflı olur mu (alo) yani, bu işler? Yüzde elli haksızlık payın, hababam dürter Yok rahat uyku mecbur kalkıp yakıcan bi' sigara Koyuca'n takkeyi, tam ortaya *** Kendine güvenen, şöyle gelsin Bıraksın inadı, dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim, ister gelmem Hesap mı verice'z bundan sonra? *** Güvenen şöyle gelsin Bıraksın inadı dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim ister gelmem Hesap mı vericez bundan sonra *** Evet, gözümün üstünde kaşım var Hiç utanmıyo'sun d'i' mi? Kavganın da adabı var Zerre kesmez seni bu, düz ayak sevmeler Sende aksiyonsuz yaşanmıyor aşklar *** Kendine güvenen şöyle gelsin Bıraksın inadı, dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim, ister gelmem Hesap mı verice'z bundan sonra? *** Güvenen şöyle gelsin Bıraksın inadı dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim ister gelmem Hesap mı vericez bundan sonra *** Bir hayat senin hayatın İki vahşi biraz tabiyatın Sert lugatın şiddetli tavrın Huzur istedin ama yine bulamadın (yürü) *** Son bi' başlangıç Güle güle, güle güle (hahaha) Kolay ilişki gelmez işine biliyorum seni Kaderin ellerinde sakın üzme kendini *** Kendine güvenen, şöyle gelsin Bıraksın inadı, dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle bundan sonra *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim, ister gelmem Hesap mı verice'z bundan sonra? *** Güvenen şöyle gelsin Bıraksın inadı dile gelsin Sözünden dönen namert çıksın Bizde böyle *** Kafayı düzelttim senden sonra Kendime yararım bundan sonra İster gelirim ister gelmem Hesap mı vericez bundan sonra