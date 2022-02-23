...Dan Sonra Şarkı Sözleri
Sıla ...Dan Sonra şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla ...Dan Sonra şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan ...Dan Sonra sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Soldan kalktım bu sabah olamaz mı?
Terslendim bakkala çakkala, olamaz mı?
Kudurttular belki, beter oldum
Hiç uyutmadı belki hayatımın sen gerçeği
***
Tek taraflı olur mu (alo) yani, bu işler?
Yüzde elli haksızlık payın, hababam dürter
Yok rahat uyku mecbur kalkıp yakıcan bi' sigara
Koyuca'n takkeyi, tam ortaya
***
Kendine güvenen, şöyle gelsin
Bıraksın inadı, dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle bundan sonra
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim, ister gelmem
Hesap mı verice'z bundan sonra?
***
Güvenen şöyle gelsin
Bıraksın inadı dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle bundan sonra
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim ister gelmem
Hesap mı vericez bundan sonra
***
Evet, gözümün üstünde kaşım var
Hiç utanmıyo'sun d'i' mi?
Kavganın da adabı var
Zerre kesmez seni bu, düz ayak sevmeler
Sende aksiyonsuz yaşanmıyor aşklar
***
Kendine güvenen şöyle gelsin
Bıraksın inadı, dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle bundan sonra
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim, ister gelmem
Hesap mı verice'z bundan sonra?
***
Güvenen şöyle gelsin
Bıraksın inadı dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle bundan sonra
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim ister gelmem
Hesap mı vericez bundan sonra
***
Bir hayat senin hayatın
İki vahşi biraz tabiyatın
Sert lugatın şiddetli tavrın
Huzur istedin ama yine bulamadın (yürü)
***
Son bi' başlangıç
Güle güle, güle güle (hahaha)
Kolay ilişki gelmez işine biliyorum seni
Kaderin ellerinde sakın üzme kendini
***
Kendine güvenen, şöyle gelsin
Bıraksın inadı, dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle bundan sonra
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim, ister gelmem
Hesap mı verice'z bundan sonra?
***
Güvenen şöyle gelsin
Bıraksın inadı dile gelsin
Sözünden dönen namert çıksın
Bizde böyle
***
Kafayı düzelttim senden sonra
Kendime yararım bundan sonra
İster gelirim ister gelmem
Hesap mı vericez bundan sonra