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7/24 Dinle Yeni Ay

Yeni Ay Şarkı Sözleri

Sıla Yeni Ay şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Yeni Ay şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni Ay sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sıla

Sıla

Yeni Ay

  • Doldur

  • Yeter

  • Sevgili Kaybım

  • Merhabalar

  • Saki

  • Tamam Mıyız

  • Yabancı (Bedük Versiyon)

  • Hediye

  • Reverans

  • Vaziyetler

  • Yabancı

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