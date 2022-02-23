Merak Etme Sen Şarkı Sözleri
Sıla Merak Etme Sen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Merak Etme Sen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Merak Etme Sen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yerle yeksan bitiklerdeyiz
Kaç kılıçla böldülerse
Çal a şarkıcı çal kemancı
Kaç makamla dövdülerse
***
Ah talibiz uykulara
Neşeli şarkılara
İncecik o sızı geçmiyor
Hep var o o sızı buralarda
***
Boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
***
Boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
***
Raks eder acı kanlı haspam
Alıştırma dönemezsin
Felek oynama bu aralar bana
Kör bıçakla öldüremezsin
***
Ah talibiz uykulara
Neşeli şarkılara
İncecik o sızı geçmiyor
Hep var o o sızı buralarda
***
Boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
***
Boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
***
Ah boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
***
Boşanmış kalp zemberekten
Zehrimiz çok engerekten
Gurbet elden memleketten
Peşrevini çal şarkısı bizden
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Bir sen söyle birde beni dinler misin ey kardeşim
Yıllar yılı bu yollarda ömrümü harcamışım
Yıllar yılı aşk uğruna hayatımı kaybetmişim
***
Hangimiz usanıp hangimiz bıkacağız
Hangimiz yıkılmadan sabahı bulacağız
Ben usanmam ben bıkmam ben onsuz yaşayamam
Ben her gece gizli gizli ağlamazsam uyuyamam
Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmazsam uyuyamam
***
Her sabaha umut dolu adımlarla koşuyorum
Bunca çile dertten sonra hayret nasıl yaşıyorum
Bunca çile dertten sonra şaştım nasıl yaşıyorum
***
Çok şey var anlatacak sevgiden aşktan yana
Teselliye kalkışma faydası olmaz bana
Öyle sevdim sevilmedim sevenimi bilemedim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
Kim yüzüme güldüyse onu bana dost bildim
***
Bırakalım bu mevzuyu sonu gelmez sözlerin
Bak doluverdi ağlamam diyen gözlerin
Haydi kalk sigaranı unutma burası kapanıyor
Bu saatte bulamayız sigarasız da sabah olmuyor
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Bırak gururu bitsin dargınlık
Gel de kucaklasın bizi mutluluk
Hayatta darılıp barışanlar var
Kaderle baş başa yarışanlar var
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
***
Aşkın kanunu benim bu halim
İster miydim her gün hep sürüneydim?
Dünyamda sensiz çırpınıyorum
Gel tut ellerimden çıkamıyorum
***
Söz veriyorum artık içmek yok
İçip de kapından canım gelip geçmek yok
İlk göz ağrımsın, sen hayatımsın
Başkasına bakıp gönül vermek yok
El âlemin kızlarına gönül vermek yok
Başkasına bakıp gönül vermek yok
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Duyarsan ağlama canım sevgilim
Ben her gün ölüp dirilmeye alıştım
Bazen şehirlerde, bazen köylerde
Bir yırtık resminle aramaya alıştım
***
Dediler "Aşk için yakma kendini"
Bilmezler içimdeki sevgimi
Sana bağlamışım ben kaderimi
Derbeder etsen de sürünmeye alıştım
***
Sana bağlamışım ben hayatımı
Perişan etsen de bu hayata alıştım
***
Karanlık gecelerin sessizliğinde
Geçiyorum kendimden, can kalmaz bende
Bazen vadilerde, bazen çöllerde
İsmini haykırıp ağlamaya alıştım
***
Bir garip aşığım sevdim gönülden
Felek yar etmedi seni aldı elimden
Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün binbir türlü söyleyene alıştım
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Derdim yetmez gibi elin dilinden
Her gün acı tatlı söyleyene alıştım
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Gücüm yetmez dağ başında kalırsam
Ferhat gibi kayaları delersem
Kerem olur aşklarla yanarsam
Bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım, alıştım, alıştım
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