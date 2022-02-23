-
Yetti bu vicdan muhasebesi
Oldu olmadı muhakemesi
Geçtik iyisinden, vasatından
***
Aa düpedüz mahalle baskısı
Bitmedi gitti it dalaşı
Sıyırttık aklımızın çeperinden
***
Büyüdü çocuk, döndü devran
İlla diyo'san "Hodri meydan!"
Ben hazırım, yok korkum senden
Paşam artık kork benden
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
Sıska mı kalsın hayallerimiz
Ne münasebet, tabii yapabiliriz (yapabiliriz)
Tutma beni kolumdan, yolumdan
***
Eskiden olsa farklı düşünürdüm (farklı düşünürdüm)
Derdime eklerdim, üzülürdüm
Oh be günaydın
Hadi marş marş
***
Büyüdü çocuk, döndü devran
İlla diyo'san "Hodri meydan!"
Ben hazırım, yok korkum senden
Koçum artık (Koçum artık) kork benden
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
E n'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
***
N'apıyo'muşuz, bi' daha yapmıyo'muşuz
Sağ gösterip sol vurmuyo'muşuz
O şutu çekip golü atamıyorsak
Öyle oturduğumuz yerden konuşmuyo'muşuz
-
Sana değer de geçer
Beni deler de geçer
Seyreden, güler de geçer
***
Her gece daha yorgun
Her sabah daha kırgın
Tam da bugün çok yalnız
***
Hep aynı başlıyor, bitiyor ve
İki kişiden biri vazgeçiyor ve
Biri hep daha çok, çok seviyor be
***
Aynı başlıyor, bitiyor ve
İki kişiden biri vazgeçiyor ve
Biri hep daha çok, çok seviyor be
***
Unutulur da gider
Acı içine döner
Sonra bir gün, geri döner
***
Yerini hatırlarsın
İzi artık yoksa da
Tam da bugün işte o gündür
***
Hep aynı başlıyor, bitiyor ve
İki kişiden biri vazgeçiyor ve
Biri hep daha çok, çok seviyor be
***
Aynı başlıyor, bitiyor ve
İki kişiden biri vazgeçiyor ve
Biri hep daha çok, çok seviyor be
***
Başlıyor, bitiyor ve
İki kişiden biri vazgeçiyor ve
Biri hep daha çok, çok seviyor be
***
Sana değer de geçer
Beni deler de geçer
Seyreden, güler de geçer
-
Bomboş, kalbimin odaları bomboş
Halsiz hissiz, nasıl bu kadar loş?
Gece insafsız, benden bile sarhoş
Sabahladım, yedi gece durmadan üst üste
Gittiği yerden arar diye
Çok vicdansız, geceden bile sarhoş
***
Fazla, hep dahasına meyilimiz
Bakma, bize düşman kendimiziz
Fazla, hep dahasına meyilimiz
Bakma, bize düşman kendimiziz
***
Ben sana nerden tutuldum?
Yokluğunda hem nasıl duruldum?
Sağ elimi solumla avuttum
Boş yere, boş yere
***
Ben sana nerden tutuldum?
Yokluğunda hem nasıl duruldum?
Sağ elimi solumla avuttum
Boş yere, boş yere
Hep boş yere, boş yere
***
Kızmam, eloğlu değilsin ki
Şahaneyim demedin ki
Olmadı kabul, farkındayız en azından
***
Fazla, hep dahasına meyilimiz
Bakma, bize düşman kendimiziz
Fazla, hep dahasına meyilimiz
Bakma, bize düşman kendimiziz
***
Ben sana nerden tutuldum?
Yokluğunda hem nasıl duruldum?
Sağ elimi solumla avuttum
Boş yere, boş yere
***
Ben sana nerden tutuldum?
Yokluğunda hem nasıl duruldum?
Sağ elimi solumla avuttum
Boş yere, boş yere
***
Hep boş yere, boş yere
Ben sana nerden tutuldum?
Göz göre göre nasıl duruldum?
Sağ elimi solumla avuttum
Boş yere, boş yere
Hep boş yere, boş yere
-
Aşkıydı, işiydi, ihtirası, düşüydü
Yere batsın faturası, malı mülkü
Bağlasalar durmam
***
Kaşıydı, gözüydü, intikamın gücüydü
Ayıp denen bir şey var ya, hasbinallah
Ağlasalar durmam
İnsanım, insan
***
Hadi kalk gidelim hemen şu anda
Kapa telefonunu, bulamasın arayan da
Açarız radyoyu
Yol nereye biz oraya
***
İyi gelmez mi hiç deniz havası?
Bir göz oda bulur sokarız başımızı
Bir de koyarız iki kadeh
Kafa nereye biz oraya
Kafa nereye biz oraya
***
Aşkına da işine de, viran olmuş düşüne de
Yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de
Pişmanım, pişman
Pişmanım, pişman
***
Hadi kalk gidelim hemen şu anda
Kapa telefonunu, bulamasın arayan da
Açarız radyoyu
Yol nereye biz oraya
***
İyi gelmez mi hiç deniz havası?
Bir göz oda bulur sokarız başımızı
Bir de koyarız iki kadeh
Kafa nereye biz oraya
Kafa nereye biz oraya
***
Kafa nereye biz oraya
-
Söz bitsin, biz devam edelim
Sessiz kalalım yine, uzlaşalım
Güz bitsin, biz bayram edelim
Susuz kalalım yine, aç kalalım
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak
***
Söz bitsin, biz devam edelim
Sessiz kalalım yine, uzlaşalım
Güz bitsin, biz bayram edelim
Susuz kalalım yine, aç kalalım
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Üzülmeye mi değer?
-
Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda
Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz
Nur cemalimizin astarı kalmış bi tek
O da kaşık kadar
***
Söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda
Rengimizi sıyırmış da gitmiş gidenimiz
Nur cemalimizin astarı kalmış bi tek
O da kaşık kadar
***
Vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz
Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz
İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
***
İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
***
Damla sakız hayallerimize yakamoz vursa
Bari öyle canlansa da hayat bulsa
Ne iyi olurdu kalbe kan yine hücum etse
***
Vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz
Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz
İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
***
İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
Bundandır böyle dibe vuruşumuz
-
Zamanında ne güzeldi
Bu bahçeden kopanlar
Yüzümde gülümseme
Bir başka dururdu o zamanlar
***
Ağrılara dönüştü
İçimde koşan çocuklar uslu
Misafirlere
Ne bereketli sofralar kurulurdu
***
Yaz uzundu eskiden
Zamanında böyle kayıplar yoktu
Sevinçlerimiz gerçekti
Gözyaşının ertesi umutlu
***
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Ailem çoktu
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
***
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Ailem çoktu
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
***
Zamanında iyimserdik
Hiç olmaz zannettik ayrılıklar
Gelip geçici ömür mücadele
Büyürmüş bütün doğanlar
***
Yaşım küçükmüş
Geleni gideni büyükmüş evin
Çok olur halası, dayısı
Ama bir evin bir kızı hâlâ benim
***
Yaz uzundu eskiden
Zamanında böyle kayıplar yoktu
Sevinçlerimiz gerçekti
Hüzünlerin ertesi umutlu
***
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Ailem çoktu
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
***
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Ailem çoktu
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
***
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Ailem çoktu
Güzeldim ben o yazlar kadar zamanında
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
***
Yazın bu kadar ağlamak yoktu
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