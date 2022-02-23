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Sıla Hala Hala Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah *** Özlemek Ne acımasız yokluk Söylemiş miydim? Boşluk üstüne boşluk Görmeyeli Ne mahvoldum Sormuş muydun? Hep hayal hep buruk *** Perişanım Kan revan İnatçı düşünce an ve an Sana kilit Sustalı Bi' medet bi' hâl çare *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Bazısı Kendini düşünür Sadece Kendi hayatını Bazısı Kalbini keser İncitmeye korkar kendinden başkasını *** Perişanım Kan revan İnatçı düşünce an ve an Sana kilit Sustalı Bi' medet bi' hâl çare *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Hâlâ Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına Eyvah Eyvah Hâlâ Vurgun Gözüm kör, aklım sende hâlâ *** Sende hâlâ Tüm Şarkıları