Hala Şarkı Sözleri
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Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
***
Özlemek
Ne acımasız yokluk
Söylemiş miydim?
Boşluk üstüne boşluk
Görmeyeli
Ne mahvoldum
Sormuş muydun?
Hep hayal hep buruk
***
Perişanım
Kan revan
İnatçı düşünce an ve an
Sana kilit
Sustalı
Bi' medet bi' hâl çare
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Bazısı
Kendini düşünür
Sadece
Kendi hayatını
Bazısı
Kalbini keser
İncitmeye korkar kendinden başkasını
***
Perişanım
Kan revan
İnatçı düşünce an ve an
Sana kilit
Sustalı
Bi' medet bi' hâl çare
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Sende hâlâ