Yoktur haberin yaktım yıktım Naraların nidanın bini bir para Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Sulara saldım sussun balıklar Her yer masmavi bugün Acılar bile yeni ay Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be