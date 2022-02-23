Her Şey Yolunda Dün kötüydü Bugün hallice Gün döner iyi gelir zaman Kim olduğun, kim olmadığın Yaşadıkça doğar içine *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Ben üzülürüm, sonra düzelirim Kim bilir kapı çalar, gelir aşk Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki Umut değil mi, ne ki yaşamak? Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda *** Beni boş ver Asıl senden naber? Gün döner iyi gelir zaman *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Kalbim odada Ben orada yanında Yakma ışıkları, böyle daha iyi Her şey yolunda *** Ben üzülürüm, sonra düzelirim Kim bilir kapı çalar, gelir aşk Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki Umut değil mi, ne ki yaşamak? Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda *** Her şey yolunda Bakma, her şey yolunda

Ah Bu Gönül Bugünlerde kendimle savaşıyorum Bugünlerde gönlüme her gün küsüyorum Mantığım unut diyor gönlüm asla Ben kendimden vazgeçerim yârimden asla *** Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor Seviyor, özlüyor yâri istiyor Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor Seviyor, özlüyor yâri istiyor *** Hasretinden yanıyorum Yanıp yanıp sönüyorum Beni unutursan eğer beter olasın beter *** Hasretinden yanıyorum Yanıp yanıp sönüyorum Beni unutursan eğer beter olasın beter *** Bugünlerde kendimle savaşıyorum Bugünlerde gönlüme her gün küsüyorum *** Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor Seviyor, özlüyor yâri istiyor Seviyor, özlüyor yâri istiyor *** Hasretinden yanıyorum Yanıp yanıp sönüyorum Beni unutursan eğer beter olasın beter *** Hasretinden yanıyorum Yanıp yanıp sönüyorum Beni unutursan eğer beter olasın beter

Ağlamak Yok Yüreğim Bir anda bırakıp gitti Ardına bakmadan terk etti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yıktı mahvetti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yaktı kahretti *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Bir anda bırakıp gitti Ardına bakmadan terk etti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yaktı kahretti *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle

Gönül Yarası Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman Sen bana sabır ver mevlam Bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver mevlam Gönül sevdi bilmez ferman *** Nerden sevdim cana yetti? Yarim gitti ömür bitti *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası *** Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman Sen bana sabır ver mevlam Bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver mevlam Gönül sevdi bilmez ferman *** Nerden sevdim cana yetti? Yarim gitti ömür bitti *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası

Her Sevda Bir Ölümmüş Unutmaya beş kala gözlerini Ve sana dair ne varsa bitmeye yakın İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım Sırf aşkımı aldım yanıma Onu da kaybettim hükümsüzdür *** Sormadım kimseye unutmalıydım Çareyi kendimce bulurum sandım Giderken yanıma aşkımı aldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım *** Vazgeçmek değil bu Çaresiz kaldım Her sevda bir ölümmüş Çok geç anladım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Giderken yanıma aşkımı aldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım Vazgeçmek değil bu çaresiz kaldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım