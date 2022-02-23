Ağlamak Yok Yüreğim Şarkı Sözleri
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Dün kötüydü
Bugün hallice
Gün döner iyi gelir zaman
Kim olduğun, kim olmadığın
Yaşadıkça doğar içine
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Ben üzülürüm, sonra düzelirim
Kim bilir kapı çalar, gelir aşk
Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki
Umut değil mi, ne ki yaşamak?
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
***
Beni boş ver
Asıl senden naber?
Gün döner iyi gelir zaman
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Ben üzülürüm, sonra düzelirim
Kim bilir kapı çalar, gelir aşk
Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki
Umut değil mi, ne ki yaşamak?
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
***
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
-
Bugünlerde kendimle savaşıyorum
Bugünlerde gönlüme her gün küsüyorum
Mantığım unut diyor gönlüm asla
Ben kendimden vazgeçerim yârimden asla
***
Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor
Seviyor, özlüyor yâri istiyor
Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor
Seviyor, özlüyor yâri istiyor
***
Hasretinden yanıyorum
Yanıp yanıp sönüyorum
Beni unutursan eğer beter olasın beter
***
Hasretinden yanıyorum
Yanıp yanıp sönüyorum
Beni unutursan eğer beter olasın beter
***
Bugünlerde kendimle savaşıyorum
Bugünlerde gönlüme her gün küsüyorum
***
Ah bu gönül Nuh diyor peygamber demiyor
Seviyor, özlüyor yâri istiyor
Seviyor, özlüyor yâri istiyor
***
Hasretinden yanıyorum
Yanıp yanıp sönüyorum
Beni unutursan eğer beter olasın beter
***
Hasretinden yanıyorum
Yanıp yanıp sönüyorum
Beni unutursan eğer beter olasın beter
-
-
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terk etti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yıktı mahvetti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yaktı kahretti
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terk etti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yaktı kahretti
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
-
-
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
***
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
***
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
-
Unutmaya beş kala gözlerini
Ve sana dair ne varsa bitmeye yakın
İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım
Sırf aşkımı aldım yanıma
Onu da kaybettim hükümsüzdür
***
Sormadım kimseye unutmalıydım
Çareyi kendimce bulurum sandım
Giderken yanıma aşkımı aldım
Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım
***
Vazgeçmek değil bu
Çaresiz kaldım
Her sevda bir ölümmüş
Çok geç anladım
***
Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım
Farz et çok uzaklardaydım
Söz verdim kendime ağlamak yok diye
Dönülmez yollardayım
***
Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım
Farz et çok uzaklardaydım
Söz verdim kendime ağlamak yok diye
Dönülmez yollardayım
***
Giderken yanıma aşkımı aldım
Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım
Vazgeçmek değil bu çaresiz kaldım
Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım
***
Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım
Farz et çok uzaklardaydım
Söz verdim kendime ağlamak yok diye
Dönülmez yollardayım
***
Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım
Farz et çok uzaklardaydım
Söz verdim kendime ağlamak yok diye
Dönülmez yollardayım
-
Ben sana gönlümü, ömrümü verdim
Ben dünyaları senin yoluna serdim
Duygularımı sana mahkûm etmişim
Sen, sen beni, beni anlamıyorsun
Duygularımı sana mahkûm etmişim
Sen, sen beni, beni anlamıyorsun
***
Kara gözlüm, kaçma benden ne olur
Gün gelir herkes gider, bir gün el olur
Kar düşer saçlarıma, gel de naz etme
Dostluğum baki kalır sunduğum sende
***
Kara gözlüm, kaçma benden ne olur
Gün gelir herkes gider, bir gün el olur
Kar düşer saçlarıma, gel de naz etme
Dostluğum baki kalır sunduğum sende
***
Sensiz bu dünya benim hiç um'rum değil
Ahvalım perişan, sensiz hoş değil
Duygularım senin gönlünde değil
Sen, sen beni, beni anlamıyorsun
Duygularım senin gönlünde değil
Sen, sen beni, beni anlamıyorsun
***
Kara gözlüm, kaçma benden ne olur
Gün gelir herkes gider, bir gün el olur
Kar düşer saçlarıma, gel de naz etme
Dostluğum baki kalır sunduğum sende
***
Kara gözlüm, kaçma benden ne olur
Gün gelir herkes gider, bir gün el olur
Kar düşer saçlarıma, gel de naz etme
Dostluğum baki kalır sunduğum sende
***
Kara gözlüm, kaçma benden ne olur
Gün gelir herkes gider, bir gün el olur
Kar düşer saçlarıma, gel de naz etme
Dostluğum baki kalır sunduğum sende
-