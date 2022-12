Her Yaşın Bir Güzelliği Var Şarkı Sözleri Sıla Her Yaşın Bir Güzelliği Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Her Yaşın Bir Güzelliği Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Yaşın Bir Güzelliği Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Sıla Her Yaşın Bir Güzelliği Var Her Yaşın Bir Güzelliği Var Sisli gözlerin dalmış uzaklara Dargın gibisin insanlara Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara Tozlu çapraşık yollara *** Geçerken yanımdan o an tanımadın beni Hatırlamadın bile belki ismimi Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar İnan ki her yaşın bir güzelliği var *** Yüzündeki çizgilerinle saçındaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin Bırak varsın geçsin yıllar Bitsin artık bu korkular Her yaşın ayrı bir güzelliği var *** Duygular vardır duygularla beslenen Belki yaşadık biz çok erken Bir dönem gelir ömür boyu özlenen Her anı canım seninle geçen *** İnanmaz gözlerle bakma bakma yüzüme Artık mutlusun belli benden gizleme Hatırlayıp da üzülme unut gülümse Seviyorum inan seni her halinle