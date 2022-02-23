İnandım Şarkı Sözleri
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Bugün iyi bi' yerindeyim hayatın
Kırılmış olabilirim, dökülmüş olabilirim
Mevsimlerden kış öncesi bi' baharın
Durulmuş olabilirim, üzülmüş olabilirim
Toplarım
***
İnandım sonuna kadar
Demedim, "Gittiği yere kadar"
Kalk, kalk, çocuk kalk
Yok öyle olduğu kadar
***
İnandım sonuna kadar
Demedim, "Gittiği yere kadar"
Kalk, kalk, çocuk kalk
Yok öyle olduğu kadar, olduğu kadar
***
Bugün iyi bi' yerindeyim hayatın
Kırılmış olabilirim, dökülmüş olabilirim
Mevsimlerden kış öncesi bi' baharın
Durulmuş olabilirim, üzülmüş olabilirim
Toplarım
***
İnandım sonuna kadar
Demedim, "Gittiği yere kadar"
Kalk, kalk, çocuk kalk
Yok öyle olduğu kadar
***
İnandım sonuna kadar
Demedim, "Gittiği yere kadar"
Kalk, kalk, çocuk kalk
Yok öyle olduğu kadar, olduğu kadar