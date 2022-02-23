Bugün iyi bi' yerindeyim hayatın Kırılmış olabilirim, dökülmüş olabilirim Mevsimlerden kış öncesi bi' baharın Durulmuş olabilirim, üzülmüş olabilirim Toplarım *** İnandım sonuna kadar Demedim, "Gittiği yere kadar" Kalk, kalk, çocuk kalk Yok öyle olduğu kadar *** İnandım sonuna kadar Demedim, "Gittiği yere kadar" Kalk, kalk, çocuk kalk Yok öyle olduğu kadar, olduğu kadar *** Bugün iyi bi' yerindeyim hayatın Kırılmış olabilirim, dökülmüş olabilirim Mevsimlerden kış öncesi bi' baharın Durulmuş olabilirim, üzülmüş olabilirim Toplarım *** İnandım sonuna kadar Demedim, "Gittiği yere kadar" Kalk, kalk, çocuk kalk Yok öyle olduğu kadar *** İnandım sonuna kadar Demedim, "Gittiği yere kadar" Kalk, kalk, çocuk kalk Yok öyle olduğu kadar, olduğu kadar