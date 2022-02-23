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Vaveyla Şarkı Sözleri

Sıla Vaveyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Vaveyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vaveyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sıla

Sıla

Vaveyla

  • Leyla

  • Aslan Gibi

  • Panik Atak

  • (C)Esaret (Remix)

  • Açık Deniz

  • Çocuk

  • Esaret

  • Hala

  • Her Şey Yolunda

  • İmkansız

  • Issız Ada

  • Zor Sevdiğimden

  • (K)açık Deniz

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