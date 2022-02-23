-
Ben senin hiçbir şeyinim
Kaybettin hayatta unutmak yok
Aşk sebepli ölen kalan Leyla Mecnun yok
***
Bir öylesin bir böyle kayıp da düşen çok
Sen kalbini bulana kadar, kuyrukta bekleyen çok
***
Git sen otur bahtın açılsın
Yazın da güller açılsın
Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın
***
Git sen otur bahtın açılsın
Yazın da güller açılsın
Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın
***
Çok isterim inanmak lakin sende hitabet yok
İcabetinde isabetinde haklı bi dengen yok
Bir öylesin bir böyle kayıp da düşen çok
Sen kalbini bulana kadar, kuyrukta bekleyen çok
***
Git sen otur bahtın açılsın
Yazın da güller açılsın
Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın
***
Git sen otur bahtın açılsın
Yazın da güller açılsın
Allami cihansın ya bekle de biri seni kaçırsın
***
Git sen otur bahtın açılsın
Yazın da güller açılsın
Allami cihansın ya bekle de biri seni
-
Göze aldım her şeyi tabi
Yine boş bulundum sanki
Diye kendine sorarsın ya
Hani en güvendiğin anda
Doğal afet dolunayda
İyimserliğini sollar ya
***
Hayatı olduğu gibi karışılamazsan
İliklemez önünü asla karşında
Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile
Dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Aslan gibi geri döndüm
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Ooof
***
Göze aldım her şeyi tabi
Yine boş bulundum sanki
Diye kendine sorarsın ya
Hani en güvendiğin anda
Doğal afet dolunayda
İyimserliğini sollar ya
***
Hayatı olduğu gibi karışılamazsan
İliklemez önünü asla karşında
Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile
Dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Aslan gibi geri döndüm
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Ooof
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Aslan gibi geri döndüm
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Aslan gibi geri döndüm
***
Özüme sözüme döndüm
Doğruyu yanlışı gördüm
Ahh can çıkmamış yerinde
Offf
-
Paniğe gerek yok, rahat ol ya
Atağa gerek yok, metin ol ya
Geniş geniş yalan söyle
Yüzüme yüzüme
***
Aşk olsun tabii evdesin
Başka sevgilin yok (Valla yok)
Gezmezsin âlemlerde
Pavyonlarda
***
İnsanda biraz ar olacak
Biraz sabır, nezaket
Olmayana da felaket lazım
***
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
***
Hatırla yalanını günü gününe
Hovardalık mı sıra bende
Baka baka kararır
Üzüm üzüme
***
Aşk olsun tabii ciddisin
Starsın o biçim (Herhalde)
Genel kültür, zeka, deha
Her şey sende
***
İnsanda biraz ar olacak
Biraz sabır, nezaket
Olmayana da felaket lazım
***
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
***
Hep aynı terennüm
Bu kaçıncı düşüşüm?
***
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
Ah benim zaaflarım, ah benim gece görüşüm
Senden sevgili mi olur, bu beni son görüşün
-
Kandım bu göğün maisine
Kör olan gözün mavisine
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler. İlk değilim, durdum
***
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Yıllar taraf tutar mı?
Bu hayat beni yutar mı?
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler, İlk değilim, durdum
***
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Esaret
-
Yok, cesaret vermedim ki
Söz düğüm
Arada derede zor durum
***
Dök, maharet kendini
Yazı çözüm
Kaleme akar iki gözüm
***
Bi' alçalır bi' yükselir
Kalp açık deniz
Koyu dengesiz
***
Bi' doğrulur iki büklüm
Böyle tutkuna
Havada karada ölüm
***
Gel aşk, çık gel bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
***
Gel aşk, çık gel bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
***
Yok, cesaret vermedim ki
Söz düğüm
Arada derede zor durum
***
Dök, maharet kendini
Yazı çözüm
Kaleme akar iki gözüm
***
Bi' alçalır bi' yükselir
Kalp açık deniz
Koyu dengesiz
***
Bi' doğrulur iki büklüm
Böyle tutkuna
Havada karada ölüm
***
Gel aşk, çık gel bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
***
Gel aşk, çık gel bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
***
Gel, bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
***
Gel aşk, çık gel bi' gün
Bil ki emrine amadeyiz
Kaç kuşak deli divaneyiz
De ki, "Bi' nevi avareyiz"
-
Ait olduğum yer uçurumun dibi
Düze meyledersem durma dünyadan sil beni
Esas durduğum yer yalnızlığın yeri
Kaçarsam hüzünden neredeysem gel bul beni
Kaçarsam yüzünden neredeysem gel bul beni
***
Hiç olmadım mı körkütük aşık?
Bunu kaybedersem verme selamını, al geri
Esas korktuğum şey içimdeki çocuk
Kırarsam kalbini neredeysem gel vur beni
Kırarsam kalbini neredeysem gel vur beni
***
Daha da düşününce herkes haklı
Özümü kaybedersem anma adımı, söv iyi
Esas duyduğum şey vicdanımın sesi
Dönersem yolumdan kimleysem gel al beni
Cayarsam sözümden kimleysem gel al beni
-
Kandım bu göğün maisine
Kör olan gözün mavisine
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler. İlk değilim, durdum
***
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Yıllar taraf tutar mı?
Bu hayat beni yutar mı?
Sus dediler, taş oldum sustum
Son dediler, İlk değilim, durdum
***
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
Durma yoluma, hadi cesaret
Bu öğretilen cehaletin vebali esaret
***
Esaret
-
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
***
Özlemek
Ne acımasız yokluk
Söylemiş miydim?
Boşluk üstüne boşluk
Görmeyeli
Ne mahvoldum
Sormuş muydun?
Hep hayal hep buruk
***
Perişanım
Kan revan
İnatçı düşünce an ve an
Sana kilit
Sustalı
Bi' medet bi' hâl çare
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Bazısı
Kendini düşünür
Sadece
Kendi hayatını
Bazısı
Kalbini keser
İncitmeye korkar kendinden başkasını
***
Perişanım
Kan revan
İnatçı düşünce an ve an
Sana kilit
Sustalı
Bi' medet bi' hâl çare
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Hâlâ
Bi' ses bi' nefes yok, düştüm ocağına
Eyvah
Eyvah
Hâlâ
Vurgun
Gözüm kör, aklım sende hâlâ
***
Sende hâlâ
-
Dün kötüydü
Bugün hallice
Gün döner iyi gelir zaman
Kim olduğun, kim olmadığın
Yaşadıkça doğar içine
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Ben üzülürüm, sonra düzelirim
Kim bilir kapı çalar, gelir aşk
Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki
Umut değil mi, ne ki yaşamak?
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
***
Beni boş ver
Asıl senden naber?
Gün döner iyi gelir zaman
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Kalbim odada
Ben orada yanında
Yakma ışıkları, böyle daha iyi
Her şey yolunda
***
Ben üzülürüm, sonra düzelirim
Kim bilir kapı çalar, gelir aşk
Bırakmaz elimi, yaşlanırız belki
Umut değil mi, ne ki yaşamak?
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
***
Her şey yolunda
Bakma, her şey yolunda
-
Batık bir gemi, ay gök sakin
Gün suskun, biz sakin
Çare yoksa
Senin yüzünden
***
Sarındık güya bembeyaz
Karanlık hayatın o perçemi
Kaçaksak
Benim yüzümden
***
Varlığı belirsizin
Anlaşılır mı yokluğu?
Hangi dil anlatmaya yetkin
Yeterince sonsuzu
***
İmkânsız, inanmam
Yalvarırım, dayanmam
Can bu yıkık, kırık dökük
Yapma, olmaz
***
İmkânsız, inanmam
Yalvarırım, dayanmam
Can bu yıkık, kırık dökük
Yapma, olmaz
***
Senle ben sadeceyiz
Nihayet arbedeyiz
Üveysek
Hiç konuşma
***
Ah benim deli goncam
Ufku yetim kara gecem
Dengim benim
Dengesizim
***
Varlığı belirsizin
Anlaşılır mı yokluğu?
Hangi dil anlatmaya yetkin
Yeterince sonsuzu
***
İmkânsız, inanmam
Yalvarırım, dayanmam
Can bu yıkık, kırık dökük
Yapma, olmaz
***
İmkânsız, inanmam
Yalvarırım, dayanmam
Can bu yıkık, kırık dökük
Yapma, olmaz
-
Ten mahrem düş yasak uyma gönül aksine talim
Düşünce zehir kara inat öyle nalet, öyle zahir
Sahip taşır aşkın yükünü bedelsiz hamal gibi
Sen çık gel söz bulucam bir bir çareleri
***
Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma
Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada
Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma
Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada
***
Kendine sürgün olmak acı ki bilmem kaçmak nedir
Ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası der şair
Sahip taşır aşkın yükünü bedelsiz hamal gibi
Sen çık gel söz bulucam bir bir çareleri
***
Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma
Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada
Gel benim kor zincirim sarın dolan canıma
Sensiz ben hiç kimseyim yapayalnız ıssız ada
-
Niye gidemiyorum biliyor musun?
Çünkü emek verdiysen zor
Meydan okuma öyle hemen
Dur, "Neden?" diye sor
***
Niye susuyorum anlıyor musun?
Çünkü anlattıkça zor
Bükme dudağını, hemen otur
O zaman hesabını sor
***
Çok sevdiğimden değil
Zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
***
Çok sevdiğimden değil
Zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
***
Güler ömür, ağlar ömür
Farkında olmayız, geçer ömür
Güler ömür, ağlar ömür
Farkında olmayız, geçer ömür
***
Çok sevdiğimden değil
Zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
***
Niye susuyorum anlıyor musun?
Çünkü anlattıkça zor
Bükme dudağını, hemen otur
O zaman hesabını sor
***
Çok sevdiğimden değil
Zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
***
Güler ömür, ağlar ömür
Farkında olmayız, geçer ömür
***
Çok sevdiğimden değil
Zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
***
Çok sevdiğimden değil
Yahu zor sevdiğimden
İyi günde buradasın
Dar günde yoksun, neden?
-