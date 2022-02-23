Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken Yokluğun çirkin de yapmış beni Geçen gün aynada gördüm tesadüfen *** Malum ortada halim Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim Olur da duyarsan Özür dilerim çok, çok Olur da duyarsan Özür dilerim *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken Yokluğun çirkin de yapmış beni Geçen gün aynada gördüm tesadüfen *** Malum ortada halim Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim Olur da duyarsan Özür dilerim çok, çok Olur da duyarsan Özür dilerim