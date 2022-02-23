Esasen Şarkı Sözleri
Sıla Esasen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Esasen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Esasen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Uzun zamandır kayıpsın artık çık
Nerelerdesin?
Aradım, sordum
Kimleri yordum bilemezsin
***
Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer
Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken
Yokluğun çirkin de yapmış beni
Geçen gün aynada gördüm tesadüfen
***
Malum ortada halim
Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim
Olur da duyarsan
Özür dilerim çok, çok
Olur da duyarsan
Özür dilerim
-
Ayrıla ayrıla
Tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
***
Bana bırak bugünü yarına bak mı diyorsun
Bir de ben, dünü kafaya takarım biliyorsun
***
Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
Ayrıla Ayrıla tam koptu zaten
Beni de zamana bırak istersen
Doğma büyüme senleyim esasen
***
Seni unuttu unutuyor derken uyanıyor
Hala benim sanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor
Senin yüreğini bilmem
Benimkisi çok fena yanıyor