-
Gözün aydın
Hayranım sana gidemiyorum
Canımı yaksan boş
Git desen çoktan laf
Aşığım sana gidemiyorum
***
Güzelleştim
Kedere selam
Kırgınlıklar sırra kadem
***
Meğer aşk varmış ve buradaymış
Merhabalar
Yalnızlık mahsun sinemalar
***
Gözün aydın
Hayranım sana gidemiyorum
Canımı yaksan boş
Git desen çoktan laf
Aşığım sana gidemiyorum
***
Güzelleştim
Kedere selam
Kırgınlıklar sırra kadem
***
Meğer aşk var ve buradaymış
Merhabalar
Yalnızlık mahsun sinemalar
***
Aşk varmış buradaymış
Merhabalar
Yalnızlık mahsun sinemalar
-
Başımı omzuna yasladım
Kötü günler geçti
Ayazdı vurdu geçti
Avaz dindi
***
Demi çok hem yaren olup sarınınca
Sabırsız tüter ateş külü Leyla
***
Zaman önce darılır sonra barışır
Kaya gibi mutlak dayanınca
Herkesi sınar ince ince
Canın nereden yaralıysa
***
Tabi o zaman önce darılır sonra barışır
Kaya gibi mutlak dayanınca
Herkesi sınar ince ince
Canın nereden yaralıysa
***
Yeter, yeter, yeter
Sana, bana dünyanın mucizesi
Payına düşer
Yarı yoldan dönmek işin bahanesi
***
Yeter, yeter, yeter
Sana, bana dünyanın mucizesi
Payına düşer
Yarı yoldan dönmek işin bahanesi
***
Zaman önce darılır sonra barışır
Kaya gibi mutlak dayanınca
Herkesi sınar ince ince
Canın nereden yaralıysa
***
Tabi o zaman önce darılır sonra barışır
Kaya gibi mutlak dayanınca
Herkesi sınar ince ince
Canın nereden yaralıysa
***
Yeter, yeter, yeter
Sana, bana dünyanın mucizesi
Payına düşer
Yarı yoldan dönmek işin bahanesi
***
Yeter, yeter, yeter
Sana, bana dünyanın mucizesi
Payına düşer
Yarı yoldan dönmek işin bahanesi
-
Günaydın sevgili kaybım
Migrene dönen baş ağrım
Hayatım tanınmayacak halde
Tahmin edersin
Sen olamadın Kızılay'ım.
***
Yuttuğum küçük toplu iğnem
İçimde daimi yürüyen
Sen ayrılmaktan korkarken
Farkında mısın?
Cebinden çoktan düştüm ben
***
Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin
Korkma durdu büyümesi meselenin
Olan oldu eşini kaybetti
Eşini kaybetti benzerin
***
Günaydın mösyö günaydın
Biliyorum hala buradasın
Karanlık odada asılmayı bekleyen
Fotoğraf kadar inatçısın
***
Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin
Korkma durdu büyümesi meselenin
Olan oldu eşini kaybetti
Eşini kaybetti benzerin
***
Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin
Korkma durdu büyümesi meselenin
Olan oldu eşini kaybetti
Eşini kaybetti benzerin
Eşini kaybetti benzerin
Eşini kaybetti
-
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
***
Anlat kardeşim, ben dinlerim gönlüm yettiğince
Masada kalır her şey, haydi gel şerefe
Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle
Bu masada kalır her şey, haydi gel şerefe
***
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
***
Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak
Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah
***
Ama önce doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
***
Bırak onlar kapışsın, yarışsınlar gölgeleriyle
Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe
Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle
Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe
***
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
***
Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak
Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah
***
Ama önce doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
***
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık buraları
Doldur, bir tane daha doldur
Bak, yine kurtardık
-
Tutamam ya nasıl gizledim?
Ele sustum içime söyledim
Gizli aşk bu hiç kimse duymasın
Sapamam ya yolu özledim
Hayal neymiş? rüya bir yana
Seçemem ya seni özledim
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Kaçamam da nasıl giderim?
Bende hâl yok bahane bul
Hayat mani lakin ölüm de var
Akşamım bir dur sabahı gör
Sana mı kaldı bu vaktin seyri?
Sabrım kal hele hayrını gör
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Kaş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Sen durma koy saki içeceğiz
Hiç durma koy saki
-
Tamam mıyız?
Artık tanışıyor muyuz?
Yaraşıyor muyuz zamana?
***
Yaman mıyız?
İki misli toz duman mıyız?
Karışıyor muyuz hayata?
***
Yaz bir kenara
Bu aralar şanslıyız
Dört köşe katlıyız, ah
***
Az bile az
Geç bile kaldık
Nereden dönsen kâr
***
Esas mıyız?
İbrişim kuşak mıyız?
Düğüm müyüz rastgele?
***
Acar mıyız?
Ne olsa aşar mıyız?
Arkadaş mıyız seninle?
***
Yaz bir kenara
Bu aralar şanslıyız
Dört köşe katlıyız, ah
***
Az bile az
Geç bile kaldık
Nereden dönsen kâr
***
Yaz bir kenara
Bu aralar şanslıyız
Dört köşe katlıyız, ah
***
Az bile az
Geç bile kaldık
Nereden dönsen kâr
***
Nereden dönsen kâr
-
Dar kafes hayat cancağızım
Söz kor ateş yanarsın
Zaman merhem ama hercai
***
Nafile yol iz yalan dolan
Ve maalesef gönül talan
Acıyla hemhal hadi sağ salim
***
Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok
Gülümsemeye ilelebet
Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Durumlar böyle yabancı
Sendeki dertse al benden de aynı
***
Dar kafes hayat cancağızım
Söz kor ateş yanarsın
Zaman merhem ama beyhude
***
Nafile yol iz yalan dolan
Ve maalesef gönül talan
Acıyla hemhal hadi sağ salim
***
Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok
Gülümsemeye ilelebet
Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Durumlar böyle yabancı
Sendeki dertse al benden de aynı
Sendeki dertse al benden de aynı
-
Yoktur haberin yaktım yıktım
Naraların nidanın bini bir para
Nereye koysam sığmam içime
Öteler yakın olsun dostlar bana hediye
***
Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor
Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor
***
Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor
Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
***
Sulara saldım sussun balıklar
Her yer masmavi bugün
Acılar bile yeni ay
Nereye koysam sığmam içime
Öteler yakın olsun dostlar bana hediye
***
Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor
Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor
***
Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor
Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
***
Kalbime değdim nihayet
Ne kadar özledim de
Gel gel ne olur dön gel
Hadi dön gel be
-
Gidemezsin deme ya uçarım ya da yaya
Buraları dar geliyor
Düğün evi tefcisi ölüm evi yasçısı
Halin beni gasp ediyor
***
Önüme gelene, eğilip reverans
Bende karşılığı arteveran
Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına
Döner bumerang, al sana referans
***
Önüme gelene, eğilip reverans
Bende karşılığı arteveran
Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına
Döner bumerang, al sana referans
***
Hadi öp yanağımdan barışalım mı?
Öpme, beni öpme
Hem hata senin, hem kırışalım mı?
Germe, beni germe
***
Hadi öp yanağımdan barışalım mı?
Öpme, beni öpme
Hem hata senin, hem kırışalım mı?
Germe, beni germe
***
Birinin verdiğini diğeri görmesin
Senin hesap hep şaşıyor
Düğün evi tefcisi ölüm evi yasçısı
Halin beni gasp ediyor
***
Önüme gelene, eğilip reverans
Bende karşılığı arteveran
Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına
Döner bumerang, al sana referans
***
Önüme gelene, eğilip reverans
Bende karşılığı arteveran
Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına
Döner bumerang, al sana referans
***
Hadi öp yanağımdan barışalım mı?
Öpme, beni öpme
Hem hata senin, hem kırışalım mı?
Germe, beni germe
***
Hadi öp yanağımdan barışalım mı?
Öpme, beni öpme
Hem hata senin, hem kırışalım mı?
Germe, beni germe
-
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Darıldım sonra barıştım
Hayat kısa yol uzun be narin
Bilenlere de danıştım
Hiçbiri ne âlim ne zalim
***
Aman yine mi olmamış
Devam tamam olmamış
Çilem daha dolmamış
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Başa bela bağlanıyorsan
Ah be sakat bir de dağlanıyorsan
Mutluysan amenna
Şarkılardan hal tutmuyorsan
***
Aman yine mi olmamış
Devam tamam olmamış
Çilem daha dolmamış
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
***
Bu vaziyetler hayra alamet değil de
Durdum düşündüm
Yine niye beni buldu eziyetler
Aklımı nerede düşürdüm
-
Dar kafes hayat cancağızım
Söz kor ateş yanarsın
Zaman merhem ama hercai
***
Nafile yol iz yalan dolan
Ve maalesef gönül talan
Acıyla hemhal hadi sağ salim
***
Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok
Gülümsemeye ilelebet
Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Durumlar böyle yabancı
Sendeki dertse al benden de aynı
***
Dar kafes hayat cancağızım
Söz kor ateş yanarsın
Zaman merhem ama beyhude
***
Nafile yol iz yalan dolan
Ve maalesef gönül talan
Acıyla hemhal hadi sağ salim
***
Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok
Gülümsemeye ilelebet
Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok
Bile bile aldattım da aldandığım çok
***
Durumlar böyle yabancı
Sendeki dertse al benden de aynı
Sendeki dertse al benden de aynı