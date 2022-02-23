Ne Desem İnanırsın Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar Gökyüzüm yerde sanki Galiba bu aralar Sevenim Yok benim *** Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar Gökyüzüm yerde sanki Galiba bu aralar Sevenim Yok benim *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem *** Dilek tutmadan kaydı bütün yıldızlar Gökyüzüm yerde sanki Galiba bu aralar Sevenim Yok *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem *** Tavrı kalmadı hayatımın Boyun eğdi düze dağlarım Aklı kaldı geçmişin Nazar değdi belki, inanır mısın? *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem *** Ne desem inanırsın Gözünde yalancı çoban olmak istemem Ne desem inanırsın Önünde suçlu çocuk olmak istemem

Dön Demeyi Unuttum Sen (sen) gidince Ötede kaldı hayat Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu Toparlanamadı aşk (aşk) *** Bir deli düzeni bu Akıllı masalında Ya boşan alışkanlığından Ya otur kalkmamaya *** Ayrılık, seni görmezden gelirim Meret, oyalama aklımı Uzakta saldım yüzde yüzümü "Dön", demeyi vallaha unuttum ben *** Ayrılık, seni görmezden gelirim Meret, oyalama aklımı Uzakta saldım yüzde yüzümü "Dön", demeyi vallaha unuttum ben "Dön", demeyi vallaha unuttum ben *** Sen (sen) gidince (gidince) Ötede (ötede) kaldı hayat Kırılıp (kırılıp) tuz buz oldu Toparlanamadı aşk (aşk) *** Bir deli düzeni bu Akıllı masalında Ya boşan alışkanlığından Ya otur kalkmamaya *** Ayrılık, seni görmezden gelirim Meret, oyalama aklımı Uzakta saldım yüzde yüzümü "Dön", demeyi vallaha unuttum ben *** Ayrılık, seni görmezden gelirim Meret, oyalama aklımı Uzakta saldım yüzde yüzümü "Dön", demeyi vallaha unuttum ben "Dön", demeyi vallaha unuttum ben *** "Dön", demeyi vallaha unuttum ben "Dön", demeyi vallaha unuttum ben

Cebren Ve Hile İle İstiratteyim dinleniyorum uzattım ayaklarımı Elimde kitap okuyorum başkalarının hayatlarını *** Çok affedersiniz yediğim ayva tok tuttu Bir şey yiyecek halim yok aç gözümde doydu *** Cebren ve hile ile zapt edildim yanlış fatih tarafından feth edildim Hikayem bu vallahi katledildim hep zaruri özel günler verilen günler kanuni isteksiz özürler

Kenar Süsü Kenar süsü oldum hayatında Yani olmasam da olurdu Kaza süsü de verirdin vefatıma Yokluğum boşluk yaratmazdı *** Seni aramamam, sormamam Bakmadan uzaklaşmam Eminim çok hora geçti Hurdaya çıktı içim Fark ettin mi hiçe döndüm Çürüye çürüye tükendim *** Rezil ettim kendimi Dağıttım, içtim düştüm Ona buna ağladım içimden döküldüm *** Büyümeyi unuttum Kendimi dinlemekten Hastalık hastası oldum senin yüzünden *** Kenar süsü oldum hayatında Yani olmasam da olurdu Kaza süsü de verirdin vefatıma Yokluğum boşluk yaratmazdı *** Seni aramamam, sormamam Bakmadan uzaklaşmam Eminim çok hora geçti Hurdaya çıktı içim Fark ettin mi hiçe döndüm Çürüye çürüye tükendim *** Rezil ettim kendimi Dağıttım, içtim düştüm Ona buna ağladım içimden döküldüm *** Büyümeyi unuttum Kendimi dinlemekten Hastalık hastası oldum senin yüzünden *** Rezil ettim kendimi Dağıttım, içtim düştüm Ona buna ağladım içimden döküldüm *** Büyümeyi unuttum Kendimi dinlemekten Hastalık hastası oldum senin yüzünden *** Kenar süsü oldum hayatında Yani olmasam da olurdu

Köşe Yastığı Hiç aklıma gelir miydi? Takıldım kaldım ona Bıraktım işi gücü Mihrabım yere geçti *** Bozuldu yuvamın mert sözü Bozuldu yuvamın mert sözü *** Bi' İzmirli'ye vuruldum Tanısanız anlarsınız "Kapandı mevzu", desem Kuyruklu yalan olur *** Anlatsam ağlarsınız, of Anlatsam ağlarsınız *** Nurlu değil düşüncesi Adapsız makam şarkıları Ağrılarıma köşe yastığı Olmaz yine bi' başkası *** Nurlu değil düşüncesi Ben düşlerine toz bezi Tutturdum o diye ille de Yangında kül en güçlüsü *** Nurlu değil düşüncesi Adapsız makam şarkıları Ağrılarıma köşe yastığı Olmaz yine bi' başkası *** Bi' İzmirli'ye vuruldum Tanısanız anlarsınız "Kapandı mevzu", desem Kuyruklu yalan olur *** Anlatsam ağlarsınız, of Anlatsam ağlarsınız *** Nurlu değil düşüncesi Adapsız makam şarkıları Ağrılarıma köşe yastığı Olmaz yine bi' başkası *** Nurlu değil düşüncesi Ben düşlerine toz bezi Tutturdum o diye ille de Yangında kül en güçlüsü *** Nurlu değil düşüncesi Adapsız makam şarkıları Ağrılarıma köşe yastığı Olmaz yine bi' başkası *** Olmaz yine bi' başkası Olmaz yine bi' başkası

Malum Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken Yokluğun çirkin de yapmış beni Geçen gün aynada gördüm tesadüfen *** Malum ortada halim Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim Olur da duyarsan Özür dilerim çok, çok Olur da duyarsan Özür dilerim *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Uzun zamandır kayıpsın artık çık Nerelerdesin? Aradım, sordum Kimleri yordum bilemezsin *** Kaderimle oynayacak kadar sevgilim olmuşsun meğer Ben seni kabullenmeyip ben yapmaya çalışırken Yokluğun çirkin de yapmış beni Geçen gün aynada gördüm tesadüfen *** Malum ortada halim Eminim, ben bu kadını ömrümde görmedim Olur da duyarsan Özür dilerim çok, çok Olur da duyarsan Özür dilerim