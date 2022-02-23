Söz bitsin, biz devam edelim Sessiz kalalım yine, uzlaşalım Güz bitsin, biz bayram edelim Susuz kalalım yine, aç kalalım *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak *** Söz bitsin, biz devam edelim Sessiz kalalım yine, uzlaşalım Güz bitsin, biz bayram edelim Susuz kalalım yine, aç kalalım *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Ayrılıklar değişmez Bütün aşklar aynıdır Hayat herkese hem iyi Hem de kötü davranır *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Hayata zulmedip Üzülmeye mi değer? *** Oluruna bırak (oluruna bırak) Her neyse geçer Gün doğsun hele bir Üzülmeye mi değer? Üzülmeye mi değer? *** Üzülmeye mi değer?