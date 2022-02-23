Oluruna Bırak Şarkı Sözleri
Sıla Oluruna Bırak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Oluruna Bırak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Oluruna Bırak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Söz bitsin, biz devam edelim
Sessiz kalalım yine, uzlaşalım
Güz bitsin, biz bayram edelim
Susuz kalalım yine, aç kalalım
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak
***
Söz bitsin, biz devam edelim
Sessiz kalalım yine, uzlaşalım
Güz bitsin, biz bayram edelim
Susuz kalalım yine, aç kalalım
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Ayrılıklar değişmez
Bütün aşklar aynıdır
Hayat herkese hem iyi
Hem de kötü davranır
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Hayata zulmedip
Üzülmeye mi değer?
***
Oluruna bırak (oluruna bırak)
Her neyse geçer
Gün doğsun hele bir
Üzülmeye mi değer?
Üzülmeye mi değer?
***
Üzülmeye mi değer?