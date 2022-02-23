Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri
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Sıla
Gönül Telimizi Titretenler
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Tutamam ya nasıl gizledim?
Ele sustum içime söyledim
Gizli aşk bu hiç kimse duymasın
Sapamam ya yolu özledim
Hayal neymiş? rüya bir yana
Seçemem ya seni özledim
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Kaçamam da nasıl giderim?
Bende hâl yok bahane bul
Hayat mani lakin ölüm de var
Akşamım bir dur sabahı gör
Sana mı kaldı bu vaktin seyri?
Sabrım kal hele hayrını gör
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Eş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Ah be hiç haberin yok
Kaş dost biz gama düşeceğiz
Sen durma koy saki içeceğiz
***
Sen durma koy saki içeceğiz
Hiç durma koy saki
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Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
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Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
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Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Aziz ıstanbul
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Haleli gözlerin hayale döndü
Aşkımın ateşi melale döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevale döndü
***
Hayalsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdasız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihanın zevki
Ra'şesiz bir ömür farz et ki ölmüş