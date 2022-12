Tutamam ya nasıl gizledim? Ele sustum içime söyledim Gizli aşk bu hiç kimse duymasın Sapamam ya yolu özledim Hayal neymiş? rüya bir yana Seçemem ya seni özledim *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Kaçamam da nasıl giderim? Bende hâl yok bahane bul Hayat mani lakin ölüm de var Akşamım bir dur sabahı gör Sana mı kaldı bu vaktin seyri? Sabrım kal hele hayrını gör *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Kaş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Sen durma koy saki içeceğiz Hiç durma koy saki