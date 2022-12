Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...