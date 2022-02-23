Sevgili Kaybım Günaydın sevgili kaybım Migrene dönen baş ağrım Hayatım tanınmayacak halde Tahmin edersin Sen olamadın Kızılay'ım. *** Yuttuğum küçük toplu iğnem İçimde daimi yürüyen Sen ayrılmaktan korkarken Farkında mısın? Cebinden çoktan düştüm ben *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin *** Günaydın mösyö günaydın Biliyorum hala buradasın Karanlık odada asılmayı bekleyen Fotoğraf kadar inatçısın *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin Eşini kaybetti benzerin Eşini kaybetti

Bari Sen Bir zamanlar Sıcak eller dolaşırdı saçlarımda Öpücükler eksilmezdi yanaklarımda Annem vardı yanımda, babam da *** Şimdi onlar uzaklarda Dönüşü olmayan yolda Gittiler, beni terk ettiler *** Ağlasam da, faydası yok Feryat etsem duymazlar Duymazlar, dönemezler *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** Bari sen olma onlardan yana Bari sen boynumu bükük koyma Bari sen canım kal yanımda *** La-la-la, la la la, la-la-la La-la-la, la la la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la-la Bari sen canım kal yanımda

Ben Sadece Sana ne ben sana tutulmuşum Sana ne ben sana vurulmuşum Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ben seni seviyorsam Sana ne ben seni özlüyorsam Sana ne hayat benim Sana ne feryat benim Yüreğim sızlarsa acıyan can benim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben çılgının biriyim *** Bazen durgun su gibi Bazen rüzgar gibiyim Benim huyum kurusun Ben aşığın biriyim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne ah gönül benim Sana ne ah ömür benim Gözlerim yansa da acıyan can benim *** Sana ne gönül benim Sana ne ömür benim Gözlerim...

Hayırsız Akşam oldu kuşlar döndü yuvaya Sen gittin de dönmüyorsun sılaya Hayırsız... Hayırsız... *** Ne bir selam, ne bir haber yollarsın Öldüğümde belki beni anlarsın Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Gece çöker karanlığa dalarım Sensiz geçen günlerime yanarım Hayırsız... Hayırsız... Anladım ki senden bana hayır yok Ben bu aşkı nasıl hayra yorarım? Hayırsız... Hayırsız... *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler? Biter mi, biter mi söyle? *** Sen başka yollarda Ben başka yollarda Bu hayat geçer mi böyle? *** Biter mi bu hasret? Biter mi bu dertler?