Tamam Mıyız Tamam mıyız? Artık tanışıyor muyuz? Yaraşıyor muyuz zamana? *** Yaman mıyız? İki misli toz duman mıyız? Karışıyor muyuz hayata? *** Yaz bir kenara Bu aralar şanslıyız Dört köşe katlıyız, ah *** Az bile az Geç bile kaldık Nereden dönsen kâr *** Esas mıyız? İbrişim kuşak mıyız? Düğüm müyüz rastgele? *** Acar mıyız? Ne olsa aşar mıyız? Arkadaş mıyız seninle? *** Yaz bir kenara Bu aralar şanslıyız Dört köşe katlıyız, ah *** Az bile az Geç bile kaldık Nereden dönsen kâr *** Yaz bir kenara Bu aralar şanslıyız Dört köşe katlıyız, ah *** Az bile az Geç bile kaldık Nereden dönsen kâr *** Nereden dönsen kâr

Yeter Başımı omzuna yasladım Kötü günler geçti Ayazdı vurdu geçti Avaz dindi *** Demi çok hem yaren olup sarınınca Sabırsız tüter ateş külü Leyla *** Zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Tabi o zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Tabi o zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi

Sevgili Kaybım Günaydın sevgili kaybım Migrene dönen baş ağrım Hayatım tanınmayacak halde Tahmin edersin Sen olamadın Kızılay'ım. *** Yuttuğum küçük toplu iğnem İçimde daimi yürüyen Sen ayrılmaktan korkarken Farkında mısın? Cebinden çoktan düştüm ben *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin *** Günaydın mösyö günaydın Biliyorum hala buradasın Karanlık odada asılmayı bekleyen Fotoğraf kadar inatçısın *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin *** Ağrıma gidiyor saygısızca gidişin Korkma durdu büyümesi meselenin Olan oldu eşini kaybetti Eşini kaybetti benzerin Eşini kaybetti benzerin Eşini kaybetti

Merhabalar Gözün aydın Hayranım sana gidemiyorum Canımı yaksan boş Git desen çoktan laf Aşığım sana gidemiyorum *** Güzelleştim Kedere selam Kırgınlıklar sırra kadem *** Meğer aşk varmış ve buradaymış Merhabalar Yalnızlık mahsun sinemalar *** Gözün aydın Hayranım sana gidemiyorum Canımı yaksan boş Git desen çoktan laf Aşığım sana gidemiyorum *** Güzelleştim Kedere selam Kırgınlıklar sırra kadem *** Meğer aşk var ve buradaymış Merhabalar Yalnızlık mahsun sinemalar *** Aşk varmış buradaymış Merhabalar Yalnızlık mahsun sinemalar

Doldur Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Anlat kardeşim, ben dinlerim gönlüm yettiğince Masada kalır her şey, haydi gel şerefe Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle Bu masada kalır her şey, haydi gel şerefe *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah *** Ama önce doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Bırak onlar kapışsın, yarışsınlar gölgeleriyle Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah *** Ama önce doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık

Saki Tutamam ya nasıl gizledim? Ele sustum içime söyledim Gizli aşk bu hiç kimse duymasın Sapamam ya yolu özledim Hayal neymiş? rüya bir yana Seçemem ya seni özledim *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Kaçamam da nasıl giderim? Bende hâl yok bahane bul Hayat mani lakin ölüm de var Akşamım bir dur sabahı gör Sana mı kaldı bu vaktin seyri? Sabrım kal hele hayrını gör *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Kaş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Sen durma koy saki içeceğiz Hiç durma koy saki

Yabancı (Bedük Versiyon) Dar kafes hayat cancağızım Söz kor ateş yanarsın Zaman merhem ama hercai *** Nafile yol iz yalan dolan Ve maalesef gönül talan Acıyla hemhal hadi sağ salim *** Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok Gülümsemeye ilelebet Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek *** Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok Bile bile aldattım da aldandığım çok *** Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok Bile bile aldattım da aldandığım çok *** Durumlar böyle yabancı Sendeki dertse al benden de aynı *** Dar kafes hayat cancağızım Söz kor ateş yanarsın Zaman merhem ama beyhude *** Nafile yol iz yalan dolan Ve maalesef gönül talan Acıyla hemhal hadi sağ salim *** Yine de yeni güne uyanmaya sebebim çok Gülümsemeye ilelebet Sıkı sıkı hayata sarılmaya direterek *** Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok Bile bile aldattım da aldandığım çok *** Göre göre hata da yaptım pişmanlığım çok Bile bile aldattım da aldandığım çok *** Durumlar böyle yabancı Sendeki dertse al benden de aynı Sendeki dertse al benden de aynı

Hediye Yoktur haberin yaktım yıktım Naraların nidanın bini bir para Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Sulara saldım sussun balıklar Her yer masmavi bugün Acılar bile yeni ay Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be

Reverans Gidemezsin deme ya uçarım ya da yaya Buraları dar geliyor Düğün evi tefcisi ölüm evi yasçısı Halin beni gasp ediyor *** Önüme gelene, eğilip reverans Bende karşılığı arteveran Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına Döner bumerang, al sana referans *** Önüme gelene, eğilip reverans Bende karşılığı arteveran Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına Döner bumerang, al sana referans *** Hadi öp yanağımdan barışalım mı? Öpme, beni öpme Hem hata senin, hem kırışalım mı? Germe, beni germe *** Hadi öp yanağımdan barışalım mı? Öpme, beni öpme Hem hata senin, hem kırışalım mı? Germe, beni germe *** Birinin verdiğini diğeri görmesin Senin hesap hep şaşıyor Düğün evi tefcisi ölüm evi yasçısı Halin beni gasp ediyor *** Önüme gelene, eğilip reverans Bende karşılığı arteveran Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına Döner bumerang, al sana referans *** Önüme gelene, eğilip reverans Bende karşılığı arteveran Üzerim seni çocuk, bakmam gözyaşına Döner bumerang, al sana referans *** Hadi öp yanağımdan barışalım mı? Öpme, beni öpme Hem hata senin, hem kırışalım mı? Germe, beni germe *** Hadi öp yanağımdan barışalım mı? Öpme, beni öpme Hem hata senin, hem kırışalım mı? Germe, beni germe

Vaziyetler Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Darıldım sonra barıştım Hayat kısa yol uzun be narin Bilenlere de danıştım Hiçbiri ne âlim ne zalim *** Aman yine mi olmamış Devam tamam olmamış Çilem daha dolmamış *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Başa bela bağlanıyorsan Ah be sakat bir de dağlanıyorsan Mutluysan amenna Şarkılardan hal tutmuyorsan *** Aman yine mi olmamış Devam tamam olmamış Çilem daha dolmamış *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm *** Bu vaziyetler hayra alamet değil de Durdum düşündüm Yine niye beni buldu eziyetler Aklımı nerede düşürdüm