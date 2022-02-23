Olsaydım ya Daha havalı Olsaydım ya Ateşten buz dağı *** İki üç cümle satıra dayan O da kesmez, yarına inan Daha da düz anlatsaydım Davransaydım *** Ver o zaman gömleklerimi Ve bu sabahki sözlerini Ört üstümüze, ört Öyle ölelim Yerimizi söyle bilelim *** Ver o zaman gömleklerimi Ve bu sabahki sözlerini Ört üstümüze, ört Öyle ölelim Yerimizi söyle bilelim *** Oturdum, kalktım Biraz yürüdüm Yanıldım kiraz Hep çift değilsin *** İki üç cümle satıra dayan O da kesmez, yarına inan Daha da düz anlatsaydım Davransaydım *** Ver o zaman gömleklerimi Ve bu sabahki sözlerini Ört üstümüze, ört Öyle ölelim Yerimizi söyle bilelim *** Ver o zaman gömleklerimi Ve bu sabahki sözlerini Ört üstümüze, ört Öyle ölelim Yerimizi söyle bilelim