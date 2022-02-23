Ver O Zaman Gömleklerimi feat Yalın Şarkı Sözleri
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Sıla
Ver O Zaman Gömleklerimi feat Yalın
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Olsaydım ya
Daha havalı
Olsaydım ya
Ateşten buz dağı
***
İki üç cümle satıra dayan
O da kesmez, yarına inan
Daha da düz anlatsaydım
Davransaydım
***
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze, ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
***
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze, ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
***
Oturdum, kalktım
Biraz yürüdüm
Yanıldım kiraz
Hep çift değilsin
***
İki üç cümle satıra dayan
O da kesmez, yarına inan
Daha da düz anlatsaydım
Davransaydım
***
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze, ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
***
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze, ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim