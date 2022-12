Kim bilir kim olduk? Bile bile, göre göre Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne? *** Düşündürmeden durmayan Uyku zaten uyutmayan Dilde kelamsız, tende selamsız Bu halimiz ne? *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya? *** Kim bilir kim olduk? Bile bile, göre göre Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne ? *** Düşündürmeden durmayan Uyku zaten uyutmayan Dilde kelamsız, tende selamsız Bu halimiz ne? *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Defalarca neşter vurulan Sonra geçti deyip sarılan Ama hala kanayan yara bende *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya? *** Kaç gecedir, sırt sırta Bizden başka her şey orda Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?