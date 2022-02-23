Yara Bende Şarkı Sözleri
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Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kim bilir kim olduk?
Bile bile, göre göre
Sustuklarımız, kaçtıklarımız ne ?
***
Düşündürmeden durmayan
Uyku zaten uyutmayan
Dilde kelamsız, tende selamsız
Bu halimiz ne?
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Defalarca neşter vurulan
Sonra geçti deyip sarılan
Ama hala kanayan yara bende
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ayrılmaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?
***
Kaç gecedir, sırt sırta
Bizden başka her şey orda
Sen mi, ben mi daha cesuruz ağlamaya?