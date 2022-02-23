Yaralım Şarkı Sözleri
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Bir oyunla başladı bütün hikayem
Ne başı, ne de sonu belli değil
Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını
Kime soracağım bugün?
Kime belli değil
***
Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını
Kime soracağım bugün?
Kime belli değil
***
Yaralım, sevgilim, özlemin başucumda
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük, dayanalım
Ah yaralım, kara gözlüm
Biz bu hale gel dayanalım
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük, dayanalım
Ah yaralım, kara gözlüm
Biz bu hale gel dayanalım
***
Her gece düşümde seni aradım
Ellerini öptüm, doyamadım
Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını
Kime soracağım bugün?
Kime belli değil
***
Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını
Kime soracağım bugün?
Kime belli değil
***
Yaralım, sevdiğim, özlemin başucumda
***
Ah yaralım, kara bahtım!
Ayrı düştük, dayanalım
Ah yaralım, kara gözlüm
Biz bu hale gel dayanalım
***
Ah yaralım, kara bahtım
Ayrı düştük, gel dayanalım
Ah yaralım, kara gözlüm
Biz bu hale gel dayanalım