Bir oyunla başladı bütün hikayem Ne başı, ne de sonu belli değil Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını Kime soracağım bugün? Kime belli değil *** Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını Kime soracağım bugün? Kime belli değil *** Yaralım, sevgilim, özlemin başucumda *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük, dayanalım Ah yaralım, kara gözlüm Biz bu hale gel dayanalım *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük, dayanalım Ah yaralım, kara gözlüm Biz bu hale gel dayanalım *** Her gece düşümde seni aradım Ellerini öptüm, doyamadım Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını Kime soracağım bugün? Kime belli değil *** Yaşamadığım çocuksu günlerin hesabını Kime soracağım bugün? Kime belli değil *** Yaralım, sevdiğim, özlemin başucumda *** Ah yaralım, kara bahtım! Ayrı düştük, dayanalım Ah yaralım, kara gözlüm Biz bu hale gel dayanalım *** Ah yaralım, kara bahtım Ayrı düştük, gel dayanalım Ah yaralım, kara gözlüm Biz bu hale gel dayanalım