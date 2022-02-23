Yeter Başımı omzuna yasladım Kötü günler geçti Ayazdı vurdu geçti Avaz dindi *** Demi çok hem yaren olup sarınınca Sabırsız tüter ateş külü Leyla *** Zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Tabi o zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Tabi o zaman önce darılır sonra barışır Kaya gibi mutlak dayanınca Herkesi sınar ince ince Canın nereden yaralıysa *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi *** Yeter, yeter, yeter Sana, bana dünyanın mucizesi Payına düşer Yarı yoldan dönmek işin bahanesi

Canıma Yetti Kader Ömrümce hep bekledim Sanırım yetti kader Güldür beni ne olur Gözyaşım bitti kader Bitti kader bitti kader *** Saçıma düştü aklar Gönlümde yalnızlıklar Güldür beni ne olur Canıma yetti kader Yetti kader yetti kader *** Merhametsiz seneler Birbiriyle yarıştı Acılar sevincime Düğümlendi karıştı *** Bana küsen talihim Düşmanımla barıştı Aydınlat günlerimi Hayatım söndü kader *** Aşılmaz bir dağ oldu Mahzun kalbimde kader Bir defa doğan insan Böyle mi acı çeker Acı çeker çile çeker *** Neden gelmiyor senden Ne bir ses ne bir haber Gönder yari ne olur Ayrılık yetti kader Yetti kader yetti kader *** Merhametsiz seneler Birbiriyle yarıştı Acılar sevincime Düğümlendi karıştı *** Bana küsen talihim Düşmanımla barıştı Aydınlat şu dünyanın Hayatım söndü kader

Tövbekar Oldum Genç yaşımda yıktı beni kederler Kendi kaderime sitem kar oldum Ağlayan sonunda güler dediler Ömrümce gülmedim isyankar oldum *** Sevgilim akıttı hep gözyaşımı Aşk diye taşlara vurdum başımı Ölmeden diktirdin mezar taşımı Sonunda sevmeye tövbekar oldum *** Anladım hayatın bütünü rüya Dostluklar yalanmış söylenen riya Kızdım getirene beni dünyaya Anama Allah'ıma günahkar oldum *** Sevgilim akıttı hep gözyaşımı Dağlara taşlara sordum aşkımı Ölmeden diktirdin mezar taşımı Sonunda sevmeye tövbekar oldum