Bir rüzgâra kapıldım, gidiyorum Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum Bir rüzgara kapıldım, gidiyorum Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum *** Hem çok seviyorum, dostlar başına Hem sıcak demir, aşk olsun tutana Hem çok seviyorum, düşman başına Hem sıcak demir, aşk olsun tutana *** Ben Yoruldum Söyle Senin gücün var mı hâlâ? Kaç yenilgi var? Söyle Ömürde, Allah aşkına *** Akışına bıraktım, gidiyorum Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum Akışına bıraktım, gidiyorum Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum *** Hem eriyorum günden geceye Hem kapı duvar verilmiş sözlere Hem eriyorum günden geceye Hem kapı duvar verilmiş sözlere *** Ben Yoruldum Söyle Senin gücün var mı hâlâ? Kaç yenilgi var? Söyle Ömürde, Allah aşkına *** Ben Yoruldum Söyle Senin gücün var mı hâlâ? Kaç yenilgi var? Söyle Ömürde, Allah aşkına

Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni *** Gözlerinin karası oldu yürek yarası Bu gönül macerası yaktı beni Gözlerinin karası oldu yürek yarası Bu gönül macerası yaktı beni *** Noldu allahım noldu arayıp beni buldu O da senin kulundu yaktı beni Noldu allahım noldu arayıp beni buldu O da senin kulundu yaktı beni *** Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni *** Sarılıp öptü beni etmişti aşk yemini Görmedim böylesini yaktı beni Sarılıp öptü beni etmişti aşk yemini Görmedim böylesini yaktı beni *** Noldu allahım noldu arayıp beni buldu O da senin kulundu yaktı beni Noldu allahım noldu arayıp beni buldu O da senin kulundu yaktı beni *** Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni