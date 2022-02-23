İnceden Şarkı Sözleri
Sıla İnceden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla İnceden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnceden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir rüzgâra kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Bir rüzgara kapıldım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem çok seviyorum, dostlar başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
Hem çok seviyorum, düşman başına
Hem sıcak demir, aşk olsun tutana
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
Akışına bıraktım, gidiyorum
Sonu hayır mı şer mi, bilemiyorum
***
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
Hem eriyorum günden geceye
Hem kapı duvar verilmiş sözlere
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
***
Ben
Yoruldum
Söyle
Senin gücün var mı hâlâ?
Kaç yenilgi var?
Söyle
Ömürde, Allah aşkına
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Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
***
Gözlerinin karası oldu yürek yarası
Bu gönül macerası yaktı beni
Gözlerinin karası oldu yürek yarası
Bu gönül macerası yaktı beni
***
Noldu allahım noldu arayıp beni buldu
O da senin kulundu yaktı beni
Noldu allahım noldu arayıp beni buldu
O da senin kulundu yaktı beni
***
Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
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Sarılıp öptü beni etmişti aşk yemini
Görmedim böylesini yaktı beni
Sarılıp öptü beni etmişti aşk yemini
Görmedim böylesini yaktı beni
***
Noldu allahım noldu arayıp beni buldu
O da senin kulundu yaktı beni
Noldu allahım noldu arayıp beni buldu
O da senin kulundu yaktı beni
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Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
Yaktı beni yaktı beni yaktı beni yaktı beni
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