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7/24 Dinle Ben de Özledim (1981)

Ben de Özledim (1981) Şarkı Sözleri

Sıla Ben de Özledim (1981) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sıla Ben de Özledim (1981) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben de Özledim (1981) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sıla

Sıla

Ben de Özledim (1981)

  • Zamanında

  • Yaralıyım Dertliyim

  • Günaha Girme

  • Hasret Sancısı

  • Tanrım Nasıl Sevdim

  • Sevda Yelleri

  • Bende Özledim(Orj)

  • Eller Mendiller

  • Kara Gurbet

  • Sabahı Olmayan

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