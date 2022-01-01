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Şimal

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01

Gurur Bela

Şimal 03:31
02

Gel Git Aklım

Şimal 03:53
03

Ferman

Şimal 03:45
04

Ucuz Roman

Şimal 03:43
05

Z Raporu

Şimal 02:54
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Albümler

Z Raporu Şimal

Ferman Şimal

Ucuz Roman Şimal

Gel Git Aklım Şimal

Başlangıç Şimal

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